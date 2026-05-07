El municipio de Roca entregó el auto 0KM a la ganadora del Peso de la Manzana 2026  

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, hizo entrega del esperado premio a la ganadora del tradicional Concurso del Peso de la Manzana 2026, Patricia Alejandra Bravo, quien recibió su auto 0 kilómetro tras completarse los trámites de patentamiento.

La participante fue quien logró aproximarse con mayor precisión al peso de la fruta en el escenario mayor “Carlos Soria” durante la última edición de la Fiesta Nacional de la Manzana, con una diferencia de apenas 2 gramos respecto del peso real.

Soria hizo entrega del auto 0km a la ganadora del Peso de la Manzana

“La alegría que nos contagia hoy Patricia es enorme, porque revivimos los nervios de aquel momento del peso de la manzana pero ya sabiendo el resultado, viéndola cómo se va manejando su 0 km”, expresó la intendenta durante la entrega.

Por su parte, Andrea Villegas, quien obtuvo el segundo puesto con una diferencia de 10 gramos, ya recibió su premio: una moto Navi 110 0 km.

También fueron reconocidos los ganadores del Concurso de Embaladores de la misma edición. Verónica Bulnes y Juan José López, quienes obtuvieron el primer puesto, recibieron sus respectivas motos 0 km, gentileza de la firma Kando.

Cabe recordar que, tras el sorteo de participantes, fueron 10 personas las que subieron en febrero al escenario mayor del evento para intentar adivinar el peso exacto de la manzana seleccionada. En tanto, el Concurso de Embaladores contó con la participación de 42 competidores provenientes de galpones de General Roca, Cervantes y Allen, quienes demostraron su destreza en una de las competencias más emblemáticas de la fiesta.