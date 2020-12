Coronavirus: murió un paciente y hubo 73 recuperados en Bariloche

Un hombre de 87 años, que había contraído la COVID-19, murió en las horas últimas en Bariloche. También, se informó esta jornada de miércoles oficialmente del deceso de una mujer de 60 años de Pilcaniyeu.

Los datos oficiales indican que 95 pacientes murieron desde principios de junio pasado, cuando ocurrió el primer deceso, hasta la fecha en Bariloche.

Así lo informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, en la entrega de un nuevo reporte desde Viedma, con la situación sanitaria de la provincia.

Dijo que en las 24 horas últimas 73 pacientes se recuparon en Bariloche, mientras que otras 69 personas habían contraído la enfermedad, que transmite el nuevo coronavirus.

Por eso, aseveró que había 981 personas contagiadas hasta este momento, lo que ubica a esta ciudad como la que tiene mayor cantidad de casos activos en la provincia. Detrás se ubica Cipolletti, con 227 casos activos. La información oficial muestra que la curva de contagios se achata en todas las ciudades de Río Negro, menos en Bariloche.

Ibero aseguró además que en Bariloche había 2 camas libres de terapia intensiva. El nivel de ocupación de camas de terapia creció en las semanas últimas de la mano del incremento de los contagios.

Informó que había 4 camas disponibles en Allen, 3 en Cipolletti, 6 en Roca, 19 en Viedma, 1 en Ingeniero Jacobacci y 6 en Villa Regina. Manifestó que el 73 por ciento de las camas de terapia intensiva de la provincia estaban ocupadas.

“Bariloche está en uno de los picos” de contagios, observó Ibero. “Bariloche se manejó siempre con picos y después se amesetaba”, explicó.

“Creo que, en general, en Bariloche y en muchas ciudades hay mucha relajación”, comentó. “Es verdad que tenemos muchas camas libres (de terapia intensiva), que estamos llegando a bajar los 2 mil casos activos y que tenemos muchísimos casos menos, pero eso no significa que no hay virus, que no hay pacientes graves o fallecidos”, sostuvo..

Lo único que importa acá es saber cuidarnos. Vi a mucha gente en este fin de semana, porque estuve en varias ciudades, sin barbijo y no era el turista, sino los mismos residentes. Creemos que el virus ya no está y el virus sigue estando”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.

“Quizás la estacionalidad nos ayude, aunque no hay nada escrito que la estacionalidad y el clima ayuden, pero se notó cuando pasó el verano en Europa o en Estados Unidos”, planteó.

“Lo único que les digo es que el virus sigue estando, y que nos podemos seguir contagiando y podemos seguir estando graves y terminar en un respirador. Por favor no nos relajemos”, solicitó.

“Todavía no llegó la vacuna ni la medicación que cure el COVID. Es simplemente el distanciamiento, el uso del barbijo, no tomar mate, no abrazarnos. Se nos está permitiendo un montón de cosas. Eso está muy bueno, pero no nos olvidemos que el virus sigue estando”, pidió Ibero.

Para muchos fue una gripe más, pero para muchísimos otros no fue tan fácil pasarla". Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno rionegrino.

"Tratemos, entre todos, de bajar este número, pero en todos lados y no que siga subiendo en algunas ciudades porque no nos controlamos a nosotros mismos y nos olvidamos que existió en algún momento el COVID”, afirmó.

“Recordemos todos estos meses que tuvimos muchos casos, donde teníamos amigos cercanos graves y tratemos de ser concientes y terminar el COVID en nuestra provincia”, rememoró Ibero.

Desde finales de marzo pasado, cuando se detectaron los primeros casos positivos, hasta la fecha, 7.445 personas contrajeron la enfermedad en Bariloche.

La información oficial dice que 6.369 pacientes se curaron y 95 murieron. Por eso, quedan 981 contagiados. La mayoría se encuentra con internación domiciliaria o alojados en hoteles habilitados porque son pacientes con síntomas leves. Los casos más complicados están internados en el hospital Ramón Carrillo, el Sanatorio San Carlos y el Hospital Privado Regional (HPR).

En el reporte que Ibero difundió esta tarde de miércoles comunicó que 241 pacientes se curaron en las 24 horas últimas en la provincia, entre ellos, 73 de Bariloche, 2 de Dina Huapi, 6 de El Bolsón y 4 de Pilcaniyeu. Sostuvo que en ese mismo lapso, se confirmaron otros 191 casos positivos en Río Negro, sumados los 69 de Bariloche, 2 de Dina Huapi y 9 de El Bolsón. También, dijo que entre la tarde del martes y la tarde de este miércoles murieron 9 pacientes en la provincia, donde quedan 2.054 personas contagiadas.