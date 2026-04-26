Liga Confluencia: Cimac ganó, aprovechó el empate de Regina y saltó a la cima del Apertura

Cimac se quedó con el duelo de roquenses ante Argentinos del Norte y es el nuevo líder de la zona Campeonato. (Foto: Juan Thomes)

La fecha 7 del Apertura de la Liga Deportiva Confluencia dejó a un nuevo puntero. Cimac hizo valer la localía, se quedó con el duelo ante Argentinos del Norte y lidera la zona Campeonato en soledad.

El equipo dirigido por Gustavo García golpeó de entrada y supo sostener la ventaja. A los dos minutos de juego, Maximiliano Cáceres apareció de cabeza, marcó el único gol del partido y selló el triunfo del Celeste, que alcanzó las 17 unidades y quedó en lo más alto.

El festejo de Cimac en el vestuario tras el triunfo ante el Carcelero. (Foto: Gentileza)

El que no pudo aprovechar su oportunidad fue Atlético Regina. El conjunto de Napolitano empató sin goles frente a Deportivo Roca en un encuentro que tuvo pocas emociones. Con este resultado, Regina quedó con 15 puntos y cedió terreno en la pelea por la cima, mientras que el Naranja se mantiene en la mitad de la tabla.

Atlético Regina y Deportivo Roca se repartieron los puntos. (Foto: gentileza/Martina Ledesma)

La jornada tuvo varios empates. Fernández Oro y La Amistad igualaron 1 a 1, resultado que dejó a los cipoleños dentro del top 3 con 14 unidades. En Allen, Unión y San Martín también repartieron puntos tras empatar 2 a 2.

Entre los resultados destacados, Petroleros Pampeanos dio el golpe como visitante al vencer 2 a 1 a Círculo Italiano, que continúa en el fondo de la tabla. En tanto, Catriel sorprendió con una contundente goleada por 4 a 1 ante Deportivo Huergo. Por último, el encuentro entre Cipolletti y Pillmatún no se disputó y su programación quedó en suspenso.

Las posiciones: Cimac (17), Atlético Regina (15), La Amistad (14), Petroleros Pampeanos (11), Unión (9), Argentinos del Norte (9), Huergo (8), Deportivo Roca (7), Cipolletti (7), Pillmatún (7), Catriel (6), Fernández Oro (6), Círculo Italiano (2).

Así fue la fecha 7 en la zona Ascenso

En la zona Ascenso, San Isidro empató 1-1 con Experimental y se mantiene como único líder. Lo sigue de cerca Deportivo Godoy, que se impuso 2-0 ante Cecap. Además, Chichinales venció 3-2 a Mainqué y se sumó al pelotón de arriba.

Por su parte, San Carlos goleó 3-0 a Alto Valle, Independiente de Catriel superó 2-0 a San Sebastián y El Salvador igualó 1-1 con Maracacinho.

Las posiciones: San Isidro (17), Deportivo Godoy (15), Cecap (14), Chichinales (14), Experimental (12), San Carlos (12), Independiente de Catriel (12), San Sebastián (7), Alto Valle (6), Maracacinho (5), El Salvador (2), Mainqué (0).