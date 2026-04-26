Triple crimen de Florencio Varela: dictaron falta de mérito para «Señor Jota» y ratificaron seis detenciones

Revocaron el procesamiento de “Señor Jota” en la causa por el asesinato de tres jóvenes de Florencio Varela.

La Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva de seis de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo. En la misma resolución, el tribunal dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor Jota».

Los jueces concluyeron que, por el momento, no hay elementos suficientes para vincularlo de manera directa con los homicidios. Sin embargo, continuará detenido en el marco de otra causa federal.

Los acusados seguirán detenidos

El fallo confirmó la situación procesal de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Agustín Ozorio, entre otros imputados. La Cámara rechazó los pedidos de excarcelación al considerar que las pruebas reunidas permiten sostener su presunta participación en el secuestro y asesinato de las tres jóvenes.

Según la reconstrucción judicial, las víctimas fueron engañadas el 19 de septiembre de 2025 con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas a una vivienda de Villa Vatteone. Allí habrían sido privadas de la libertad y asesinadas con extrema violencia.

Los magistrados describieron el hecho como un “acto de crueldad deliberada” y señalaron que existió una división de roles dentro del grupo para concretar el secuestro, el cautiverio y el posterior encubrimiento.

Qué valoró la Cámara

Para sostener las detenciones, el tribunal analizó testimonios, cámaras de seguridad, peritajes telefónicos y estudios forenses. También se incorporaron registros de viajes por aplicación y pruebas sobre la quema de uno de los vehículos presuntamente utilizados.

Los jueces entendieron que hubo maniobras para eliminar rastros y facilitar la fuga de algunos de los involucrados después del crimen.

La situación de «Señor Jota»

En el caso de Cubas Zavaleta, la Cámara revocó el procesamiento al considerar que solo existen testimonios aislados sobre su posible intervención. Además, se valoró que se encontraba detenido en otra causa al momento de los homicidios.

La resolución también modificó la situación de otros dos imputados, que pasaron a ser investigados por encubrimiento agravado y no como partícipes directos de los asesinatos.