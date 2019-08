Levantaron los cortes de las rutas petroleras en el corazón de Vaca Muerta

Actualizada 12.30.-

Esta mañana, los vecinos de Añelo volvieron a cortar las rutas de la localidad reclamando que se implementen medidas de seguridad vial. Informaron que realizaron cuatro bloqueos y aunque estimaban que mantendrían la protesta hasta alrededor de las 15, fue suspendida al mediodía.

Los cortes se ubicaron sobre la Ruta 7 en dirección a Chañar y en la Calle 24 de acceso a la base de la empresa TSB, en la 17 estaban frente a la estación de servicio Shell camino a Rincón de los Sauces y al hotel El Sol hacia Cutral Co. Impedían el paso a los vehículos de la industria petrolera pero no de los particulares porque "no queremos pelearnos pobres".

Carolina, una de las manifestantes, aseguró que el intendente Darío Díaz dilató la reunión que le solicitaron luego de que, hace dos semanas, se vencieran los plazos para instalar luminaria y dejar en correcto funcionamiento el semáforo de la Ruta 7 ubicado frente a la estación de servicio YPF.

Estas fueron algunas de las medidas de seguridad vial que exigieron los vecinos con dos cortes de rutas (el 6 y el 25 de junio). El reclamo fue motorizado por la muerte de un joven, que fue embestido por una camioneta cuando cruzaba la ruta.

El presidente del Concejo Deliberante e intendente electo de Añelo, Milton Morales, aseguró que mantienen reuniones con los vecinos cada 15 días para analizar el avance de las obras.