Cortarán el agua en Cutral Co y Plaza Huincul por la turbidez del río Neuquén

Hoy, desde las 13 hasta las 17:30 no habrá agua en Cutral Co y Plaza Huincul porque el río Neuquén tiene una alta turbidez. Así lo informó el EPAS, que especificó que se evaluará las condiciones para saber si deberán continuar con esa medida o no. El sistema que está paralizado es el que está en la planta de Buena Esperanza.

Desde el organismo provincial se indicó que la producción en la planta potabilizadora Buena Esperanza, sobre el río Neuquén está interrumpida, debido a la turbidez que registra el río Neuquén. Durante las horas que no proveerá el servicio de agua potable, se analizará la evolución de la situación.

Sin embargo, se aclaró que de mantenerse estas condiciones de turbidez en el río, o aumenta los niveles, "podrían continuar los cortes programados". Esto se debe a que los sedimentos del río en altos porcentajes no permiten el correcto funcionamiento de las instalaciones que son las encargadas de potabilizar el líquido para enviarlo por el ducto hasta estas dos ciudades.

Se pide a los vecinos de las dos ciudades que mantengan cuidado con las reservas domiciliarias para evitar el desabastecimiento.