Corte parcial en la ruta 17 en Plaza Huincul: trabajadores de un hotel protestan por recortes salariales

Un grupo de trabajadores de un hotel situado frente a la ruta provincial 17, en uno de los accesos a Plaza Huincul, reclaman con un corte de ruta que no perciben los sueldos al 100%. Si bien el tránsito vehicular sobre la vía provincial está obstaculizado, los automóviles se desplazan por la banquina.

Se trata de los empleados del hotel Antu Malal que reclaman que perciben el 75% del salario cuando ya trabajan en horario completo. Llegaron a la medida de fuerza, con retención de tareas, después de que fracasaron dos audiencias, según explicó el dirigente de ATE, Néstor Cides.

"Reclaman que la empresa reconozca los salarios adeudados en varios ítems y al 100% y no el 75% de salario como en plena pandemia porque ellos están trabajando en horario completo", refirió el dirigente.

Son 43 los empleados que se desempeñan en el establecimiento con la recepción de pasajeros, además del restaurante que está en funcionamiento. La medida de fuerza fue dispuesta por 48 horas, según se indicó. El sueldo promedio de estos trabajadores rondan los 45 mil a 55 mil pesos, tal como indicó Cides.

Estos empleados están ahora bajo la CTA Autónoma porque se desafiliaron del gremio que los contenía con anterioridad, ante lo que consideraron una falta de respaldo. "Los dueños de la empresa tienen conocimiento de esta situación, se les pidió una audiencia, no concurrieron. A la segunda, que fue virtual, no se llegó a un acuerdo porque desconocieron a la CTA en el conflicto porque no es el sindicato de base", especificó Cides.

Por otra parte, refirió que el personal policial se encuentra en el lugar -el ingreso al hotel también está bloqueado- para desviar el tránsito por la banquina, tanto para quienes se deben desplazar hacia o desde Sauzal Bonito y Añelo, o para los que van y vienen a barrio Norte de Huincul.