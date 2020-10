Levantaron el corte total sobre Ruta 51 en Vista Alegre

Desocupados de Centenario y Vista Alegre se apostaron a las 3:30 sobre la Ruta 51. Denunciaron que la policía los amedrentó y a modo de protesta restringieronel tránsito de forma total. Sin embargo, hace minutos se retiraron de la calzada, luego de ser notificados por entorpecer las vías de comunicación. Los manifestantes reclaman fuentes de trabajo dentro del rubro hidrocarburífero o en el sector de la construcción desde la semana pasada.

El director de la División de Tránsito, Carlos Alarcón, confirmó que, luego de casi cinco horas de corte, los desocupados levantaron el bloqueo en el kilometro 5 de la Ruta 51, en la rotonda que conecta con la Ruta 67.

Señaló que los manifestantes fueron notificados desde la División de Investigaciones Comisaría 49 de Vista Alegre por entorpecer las vías de comunicación. Realizaron una asamblea a la vera de la ruta y decidieron retirarse de la calzada: "Normalizaron el flujo vehicular".

Esta mañana, los manifestantes abandonaron la clásica modalidad de corte, que impide el paso únicamente a vehículos pertenecientes al sector petrolero, y restringieron el tránsito de forma total. Denunciaron que cuando se apostaron sobre el asfalto, alrededor de las 3:30, dos móviles se acercaron a "de forma prepotente".

"No estamos dejando pasar a nadie. El corte es total", aseguró Cesar, uno de los voceros. Relató que los efectivos los increparon y luego se quedaron dentro de una empresa, para custodiarla. "No puede ser que para unos desocupados manden nueve policías", enfatizó y recalcó: "Ahora se terminó. No vamos a dar el brazo a torcer."

Sin embargo, desistieron de la medida de fuerza, tras recibir la notificación por entorpecimiento de las vías de comunicación y el inminente desalojo si no se retiraban por sus propios medios.

Cesar contó que ayer se reunieron con el gremio, pero no tuvieron una respuesta satisfactoria. "No nos dieron una solución a nuestro problema", afirmó.