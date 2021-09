Cortes en los puentes de Neuquén: los pedidos que podrían evitar nuevos acampes

Las organizaciones sociales anunciaron que mañana retomarán los acampes por tiempo indeterminado en los puentes de Neuquén. El anuncio se realizó ayer, después de una reunión que mantuvieron con el Gobierno. Ese encuentro fue el que se propuso como compromiso para destrabar los cortes de comienzos de septiembre, por lo que las agrupaciones resaltan que Provincia tuvo tiempo para pensar una propuesta. A horas del inicio de una nueva protesta, las organizaciones dieron algunos indicios de cómo se podrían evitar.

Con el anuncio de los cortes dos días antes, las organizaciones le dieron un plazo a Provincia para que presente una propuesta que los evite. "Que aparezca un parche", indicó el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, en "Vos A Diario" (RN RADIO 89.). Esta agrupación, junto al Polo Obrero (PO), Frente Popular Darío Santillán y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) son las que participaron ayer de la reunión.

Mauro recordó que el conflicto se inició hace meses, siempre con el mismo reclamo: un plan de obras para los barrios populares que genere puestos de trabajo para los integrantes de las organizaciones. En el encuentro de ayer no esperaban conocer este plan, pero sí tener algunas certezas sobre la inclusión de las cooperativas en otras obras.

Sin embargo, según el dirigente, les dijeron que querían escucharlos, lo que las organizaciones consideraron "una tomada de pelo". "Si el gobierno quisiera resolver no sigue dilatando (...) si fuesen un poco más inteligentes nos dirían algo para discutir", acusó. Explicó que no les respondieron a sus propuestas de destinarlos a trabajar en calles y cordón cuneta. Otra opción eran las "obras tempranas" de cloacas, electricidad y gas. También propusieron que hagan obras en salones comunitarios donde se realizan actividades para el bien común.

Además, resaltó que las obras que se realizan actualmente en Neuquén son financiadas por Nación, por lo que la Provincia tampoco tenía que resolver ese punto. Aseguró que, con la inclusión de las organizaciones, se estaría cumpliendo una ley nacional que establece que un 25% de la mano de obra de los barrios populares que figuran en el registro debe ser de estas cooperativas.

Otro de los cuestionamientos fue el subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel porque, según Mauro, cuando le consultaron por la bolsa de trabajo les volvió a responder lo mismo que hace tres años atrás: que les preguntaría a as empresas.

Entonces, ¿Cómo se podría destrabar la protesta de mañana?. El dirigente se refirió a un "parche" porque resolver el problema estructural de la falta de trabajo implica un plan "serio" que lleva más tiempo. Ese parche podría darse con el ofrecimiento de los primeros puestos laborales en obras públicas, con la entrega de partidas que, aseguran, les adeudan a los comedores y merenderos y/o con la entrega de planes sociales y la actualización de sus valores.

Mauro recalcó que no quieren planes sociales, por eso lo califican de "parche". Las organizaciones insisten en que reclaman trabajo y el Gobierno, durante los cortes anteriores, respondía que no es su responsabilidad generarlo. Con la reunión de ayer parecía que Provincia había cambiado de postura, pero no hubo avances.

Cuando hay que resolver los problemas de los empresarios sí el estado está presente (...) ahora, cuando la gente les está pidiendo laburo, les tiran un plan social y un poco de comida", criticó el referente del FOL, Diego Mauro.

Escuchá la entrevista completa al referente del FOL, Diego Mauro, en RN RADIO:

Los cortes:

Comenzarán mañana, miércoles, a las 10. Serán acampes por tiempo indeterminado, como hace 10 días atrás. Se realizarán en:

-Puentes carreteros "Viejo" y "Nuevo".

-Tercer Puente

-Puente Carancho, de la Ruta 22, entre Senillosa y Arroyito.