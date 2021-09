Siguen los cortes en Neuquén y las organizaciones insisten en que Gobierno las convoque este jueves

Entre acusaciones cruzadas y convocatorias confusas, se cumplió ayer la primera jornada de cortes de puentes en Neuquén. Las organizaciones acamparon en cada piquete y este jueves siguen bloqueando el paso en los puentes carreteros "Viejo" y "Nuevo", el Tercer Puente y el puente El Carancho, aunque hay excepciones. Gobierno propuso una reunión para el lunes después de las elecciones, pero las agrupaciones quieren que sea hoy.

El Polo Obrero (PO), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Frente Popular Darío Santillán (FPDS) enviaron un comunicado en el que aseguran que no recibieron la convocatoria que Provincia difundió en los medios, para el lunes 13 de septiembre. De todas formas, respondieron que el encuentro sea hoy mismo, atendiendo que sus reclamos necesitan soluciones urgentes.

Indicaron que no quieren una "mesa de negociación vacía" como en abril. Aseguran que en ese momento levantaron los cortes por la promesa de la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, de convocarlas, lo que no cumplió. Ahora temen que repita la maniobra, a la que calificaron de "dilatoria".

"¿Acaso las respuestas dependen de resultados electorales?", resaltaron las agrupaciones. El martes, el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, había afirmado que la medida era electoralista, acusación a la que sumó a los diputados de la oposición que, el lunes, le pidieron al Ejecutivo que llame a las organizaciones. Ayer se sumó a la polémica el director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza, quien informó que habían propuesto una reunión para después de las elecciones, que fue rechazada. Fue después que el funcionario hizo público ese hecho que el Gobierno difundió la convocatoria para el lunes 13.

El conflicto, que lleva meses, se volvió a tensar hace un mes, cuando las organizaciones retomaron las protestas. Reclaman un plan de obras públicas en los barrios populares que genere trabajo para sus integrantes. Provincia aseguró que no son responsables de darles empleo directo, sino de la reactivación económica para que se creen nuevos puestos. Por eso ofrecen la bolsa de trabajo virtual "Rumbo" como herramienta de búsqueda. Las agrupaciones aseguran que se anotaron, pero no tienen suerte, y consideran que no se trata de una solución integral.

Las cifras que de uno y otro lado usan a favor de sus posturas son que, según el Indec, en el primer trimestre del 2021 la desocupación en el conglomerado Neuquén-Plottier fue del 10,9% y en el segundo semestre de 2020 (últimos datos disponibles) la pobreza fue del 40,4% y la indigencia del 12,3% (si te tienen en cuenta a las personas). La contracara fue que en julio hubo récord de recaudación y la proyección positiva sería mucho mejor a la que ya estimó Economía. Hay otros indicadores positivos, como que en junio la provincia tuvo casi la misma cantidad de trabajadores de la construcción que en febrero de 2020, antes de la pandemia.

Desde la cámara de comercio Acipan volvieron a criticar los cortes acusando a las organizaciones de frenar la reactivación económica que terminaría generando puestos de trabajo. Hasta el momento no hubo intervención judicial.

Los cortes

- Puentes carreteros "Viejo" y "Nuevo". La alternativa es el puente Centenario-Cinco Saltos. Se pide extremar la precaución en la Ruta 7, donde ayer se registraron algunos choques.

-Tercer Puente. La alternativa también es el puente Centenario-Cinco Saltos.

-Puente El Carancho (Ruta 22 entre Senillosa y Arroyito). La alternativa es tomar Ruta 7 hasta la 51 en Vista Alegre o seguir hasta Añelo y, en ambos casos, tomar la 17. Las organizaciones indicaron que ayer levantaron este corte durante media hora porque les pegaron a dos integrantes, pero luego se retomó el bloqueo total.

*Excepciones: se permite el paso de trabajadores de Salud, ambulancias, personas con turnos médicos, que circulan en bicicleta o en moto.

*Duración: se anunció que seguirán por tiempo indeterminado, sin levantar durante la noche. Los relevos están organizados, al menos, hasta el sábado.