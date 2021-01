Covid-19 y un mal manejo

Mi reclamo es para la atencion que hay en el hospital y telefonicamente tratándose del gran problema que es el covid.



Mi familia y yo nos contagiamos lamentablemente. En el momento del primer síntoma nos encerramos. Saqué turno online y me atendi en el hospital viejo, comenté los síntomas a la doctora en ese momento, la cuál me dice que al parecer era una congestión fuerte mandándome a mi casa a que aguarde 72hs segun el protocolo. Pese a que yo le dije sobre los síntomas míos y de mi familia (falta de olfato, gusto y dolor de cuerpo), me expresó que también podría ser producto de una congestión común.

A todo esto yo llamo y pido turno para hisopado para el día jueves 7 a los tres días después, me llaman y confirman el positivo de covid. Indicándome aislamiento hasta el día 17.



El viernes, llamo al numero 2994590410 para solicitar el alta y fue una mala atención y un destrato por parte de una -señora que me indica que el turno para el alta me lo pueden dar para el martes 19, a lo cual yo le pido que me den el alta antes con fecha del día 17 porque necesito ir a trabajar.

Encima me cuestiona dónde me fui a contagiar.

Somos una familia que se cuidó siempre y por descuidos de otros fue el contagio.



Creo que el 50 % de los contagios en Cipolletti se debe al mal manejo de algunos empleados de salud que no entienden la gravedad del problema y hacen dar muchas vueltas a las personas contagiadas.

