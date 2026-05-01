Con el acuerdo Mercosur-UE en marcha, Milei se reunió con el embajador argentino en Francia

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, en una jornada clave marcada por la entrada en vigencia provisional del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

El encuentro se dio en paralelo a la activación del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, que comienza a regir desde este 1° de mayo con beneficios concretos para exportaciones argentinas.

Exportaciones con arancel cero

El acuerdo habilita desde ahora el ingreso con arancel 0% —dentro de cupos específicos— para productos clave del agro. Entre ellos se destacan 1.000.000 de toneladas de maíz y sorgo, 45.000 toneladas de miel, 15.000 toneladas de ajo y la liberalización total para productos pesqueros.

Según estimaciones oficiales, esta nueva etapa podría impulsar un aumento del 76% en las exportaciones durante los próximos cinco años.

Diplomacia y negociaciones en paralelo

Como parte de la agenda internacional, Milei participó además de una videoconferencia con líderes globales, entre ellos Ursula von der Leyen y António Costa, junto a mandatarios del Mercosur.

En ese marco, se avanzó en la hoja de ruta para la reducción progresiva del 92% de los aranceles que la UE aplica a importaciones del bloque sudamericano, un proceso que se extenderá hasta por 15 años e incluirá la baja de barreras no arancelarias.

Nuevos acuerdos en negociación

La jornada también incluyó un contacto con Mark Carney para acelerar un posible tratado de libre comercio entre el Mercosur y Canadá. En esa conversación, se destacaron sectores estratégicos como la energía, la minería y los minerales críticos.

Pese al optimismo oficial, el Gobierno sigue de cerca las resistencias dentro de Europa, especialmente en Francia, donde sectores productivos mantienen reparos sobre el impacto del acuerdo. En ese contexto, la reunión con Sielecki se interpreta como un paso clave para consolidar la implementación.

Con este escenario, la Casa Rosada apuesta a que la entrada en vigor del acuerdo marque un punto de inflexión en la inserción internacional de la Argentina.

Con información de N.A