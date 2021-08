Covid: casi la totalidad de los rionegrinos fallecidos no estaban vacunados

Hay datos muy alentadores en Río Negro cuando se repasan las estadísticas sobre la vacunación contra el covid 19. Ya hay más de 600.000 dosis aplicadas y 460.000 vacunados, con la llegada de nuevas dosis de Sputnik y la combinación de vacunas más personas podrán completar el esquema y el sistema de Salud tiene menos presión. Sin embargo, la realidad se choca con un número alarmante: el 95% de los 2.265 fallecidos registrados hasta el miércoles no habían recibido la vacuna.

Del total de decesos 927 se produjeron hasta el último día de 2020, cuando recién se ponía en marcha la campaña de vacunación, y los otros 1.338 en lo que va de 2021.

Las ciudades más castigadas fueron Bariloche (431 fallecidos), Cipolletti (294), Viedma (202), Roca (156), Allen (143) y Catriel (129).

Por eso, durante el informe semanal que Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud, brindó ayer resaltó la importancia de la vacunación y marcó que el grupo de entre 30 y 50 años es donde más se nota el rechazo a recibir la vacuna “ya que tenemos el 65% de vacunados y estaría buenísimo que se vacunen, porque todavía hay gente que sigue planteando que no es necesario” y en sentido dijo que “seguramente quienes lo plantean no tuvieron a nadie cercano que haya fallecido, ni alguien que entre a terapia; tal vez a los que les pasó le puedan contar lo difícil que es que un amigo a un familiar entre a terapia”.

Agregó que “más allá de que estamos bajando, que nos estemos alejando de los 3.000 activos, más allá de que estemos vacunados, que tengamos las dos dosis; habiendo 2.600 personas positivas en la provincia sigue habiendo posibilidad de contagio”.

Iberó recordó que aquel que es “contacto estrecho por diez días no puede salir de su casa y el que tiene síntoma hasta que no se hisope y le de negativo no puede salir de su casa”.

La funcionaria señaló también que se registró una baja de casos del 11% en la provincia, en relación a la semana anterior y que la ocupación de camas de terapia intensiva es del 85%, con 32 camas libres: 3 en Cipolletti, 2 en Roca, 1 en Jacobacci, 19 en Bariloche, 4 en Viedma y 3 en Regina.

Dijo que más de 10.000 personas optaron por la combinación de vacunas y anunció la llegada de 9.900 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik.

Con respecto a la disminución de casos explicó que en el Alto Valle (Este y Oeste) se observó un descenso del 5%, en el Valle Medio fue del 34, en la zona Atlántica del 37 y en la Región Sur del 23, mientras que en la zona Andina creció un 11%.

No obstante los números alentadores señaló que “sigue habiendo posibilidades de contagio” porque “sigue habiendo virus y entre más nos vacunemos mejor vamos a estar”, al tiempo que reconoció que “fue una semana en la que aparecieron fallecidos, igual nuestra tasa de letalidad sigue siendo menor a la que teníamos el año pasado” y explicó que “desde que se inició la pandemia tenemos una tasa de 2,3 y este año de 1,9”.