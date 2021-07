Crean una página que agrupa a todas las instituciones abocadas a personas con discapacidad

No bien terminó un curso de programación web, Pablo Noves decidió crear una página que unificara toda la información de las instituciones vinculadas a las personas con discapacidad. “Enfoque inclusivo” fue el resultado del trabajo.

“Mi idea fue agrupar a todos. Cuando arranqué con mi discapacidad visual, no sabía a dónde recurrir porque no había mucha información. Por eso, con esta página pretendo que cualquier persona que sufra una discapacidad o sus familiares sepan a dónde recurrir”, señaló.

El sitio brinda información de las actividades de cada institución y los contactos, cómo gestionar el certificado de discapacidad e incluso, algunos beneficios a los que pueden acceder las personas con discapacidad.

Noves, de 38 años, perdió la visión después de una mala praxis en 2009. “Tenía miopía alta y un día me operé en un instituto de Mendoza. No me colocaron a tiempo los lentes intraoculares y me agarró glaucoma”, contó. Integra el grupo Búhos Bariloche, una asociación civil sin fines de lucro que reúne a personas con discapacidad visual que practican deportes adaptados.

Pocos días antes del inicio de la pandemia, Pablo se inscribió en un curso de java script, dictado por la Biblioteca Argentina para Ciegos, de Buenos Aires. “Hacía tiempo que buscaba un curso de programación porque siempre me gustó la informática. Cuando terminé este curso, pensé que el asunto de la programación web no debía ser tan complicado”, señaló.

En ese momento, Pablo se decidió a escribirle a la profesora de la biblioteca para que evaluara la posibilidad de aceptarlo en otro curso. El pedido fue aceptado. “De hecho, me incentivó a hacerlo porque ya tenía la base de java. Cuando lo terminé, tuve que presentar una página web de prueba para rendir el curso y armé una del grupo Búhos con las actividades que hacemos. Pero después, me dieron ganas de comprar un hosting y un sitio”, expresó.

En ese momento, surgió la idea de crear una página que reuniera a las 10 instituciones, 2 fundaciones, 2 escuelas y la Dirección de Discapacidad. “Chequeé si no había nada relacionado con eso y, no había. Entonces, empecé a investigar y mandé mensaje a cada institución para que aportara información”, contó.

“Enfoque inclusivo” es accesible para personas con discapacidad visual, tanto en el texto como en la descripción de las fotos.

Durante su tarea de programación, Pablo empleó lectores de pantalla y aseguró que su hermana, Ana, fue “su mano derecha, como siempre”.