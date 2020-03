Crecen las ofertas de gas para la generación, pero el precio sigue bajo

A través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa) se realizó hoy a la mañana la subasta mensual para la generación eléctrica de abril. Los resultados compartidos por el ente mostraron dos aristas importantes que tienen que ver con un incremento en las ofertas y un precio promedio chato.

En primer lugar, las petroleras aumentaron las ofertas en 10.100.000 de metros cúbicos de gas y se alcanzaron los 88.230.000 en total. En segundo lugar, el precio promedio no ponderado, sin tener en cuenta el anillo de Gran Buenos Aires, fue de 1,71 dólares el millón de BTU, y para el puesto en el anillo del Gran Buenos Aires 2,19 dólares, aún por debajo de la rentabilidad.

Hay que tener en cuenta que por la cláusula deliver or pay (DOP, entregar o pagar) del 30% del total despachado, es altamente probable que los volúmenes finales sean por debajo de ese valor.

Según informaron desde MEGSA, detallado por cuenca y país, los precios ponderados promedios (PPP) para la Cuenca Neuquina, fueron de 1,79 dólares por millón de BTU para el precio en boca de pozo, y de 2,18 dólares para GBA.

En el noroeste, para el PIST fue de 2,23 dólares por millón de BTU y de 2,81 dólares para el GBA; en Chubut, para el PIST 2,03 dólares y 2,5 dólares; en Santa Cruz, 1,57 y 2,17 dólares respectivamente; para Tierra del Fuego, 1,55 y 2,2 dólares y, por último, el promedio ponderado del país fue de1,75 dólares para el PIST y 2,22 dólares para el GBA.

Para esta oportunidad, desde la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se habían establecido precios máximos: US$ 2,67 para el gas natural de Neuquén; US$ 2,55 para Chubut; US$ 2,46 para el del Noroeste Argentino (NOA); US$ 2,36 para Santa Cruz; y US$ 2,31 para Tierra del Fuego.

Según pudo averiguar este medio, por el efecto del coronavirus y la cuarentena obligatoria, la demanda nacional de las centrales termoeléctricas para abril habría caído un 27 por ciento, lo que significa cerca de 15 millones de metros cúbicos, en comparación a lo medida cuando no se atraviesa una crisis o recesión.

En paralelo, esto también implica que no se deberán emplear combustibles más contaminantes para la generación.

Amén de la crisis actual, abril siempre es un mes complicado para las petroleras y el gas. Es el mes en el que las temperaturas aún no son bajas y también se corta el uso de los aires acondicionados por lo que la demanda aún no termina de florecer.