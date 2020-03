La subasta eléctrica testea el mercado del gas

Las petroleras enfrentan hoy una primera prueba para la continuidad de la producción de gas y los términos y condiciones que tendrán en el mediano plazo. A través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa), se realizará la subasta mensual para la generación eléctrica de abril, centralizada a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), con las mismas reglas que en febrero y marzo.

Con el inicio de la cuarentena obligatoria, la demanda nacional de gas disminuyó un 20% y los participantes prometen una “carnicería” para colocar su producción.

De acuerdo a los datos recolectados por Energía On, el consumo promedio de las centrales termoeléctricas en abril de cada año en un escenario de crecimiento económico (y no de recesión, como el que atraviesa la Argentina desde 2018) ronda los 55 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural.

Para este 2020, en pleno desplome de la economía por el coronavirus Sars-CoV-2 o Covid-19, la demanda de estas plantas estaría en torno a los 40 MMm3/d, según un ex funcionario que trabajó en la Secretaría de Energía durante la presidencia de Mauricio Macri.

El director de Upstream de una productora indicó en off the record: “Va a ser una carnicería. Aún sin coronavirus abril se presentaba complicado, porque es un mes en donde todavía no empieza el frío y ya se apagaron los acondicionadores de aire. Ahora la demanda industrial cae fuerte por el aislamiento y en las previsiones más conservadores estimamos que se cerrará producción por entre 15 y 20 millones de metros cúbicos por día”.

En números US$ 2,67 es el precio tope fijado para la subasta de hoy que se estableció para el gas de la Cuenca Neuquina.

En la subasta, anticipó, “habrá precios más bajos que en marzo” (que promediaron los US$ 2,35 por millón de BTU en boca de pozo y fueron, a su vez, 6% más baratos que en febrero) y “el Estado tendrá menos déficit en Cammesa”.

“En cualquier caso, en ningún escenario se prevé la utilización de Gas Natural Licuado (GNL o LNG, por sus siglas en inglés) ni la quema de combustibles líquidos como gasoil o fuel oil, e incluso la importación de Bolivia será hasta el límite del take or pay (tomar o pagar) de 10,5 MMm3/d”, contó.

Esta será la cuarta subasta que encare la nueva dirección de Cammesa desde que recuperó la centralización de las compras de combustibles, luego de que el Ministerio de Desarrollo Productivo le quitara ese atributo a los propios generadores, al entender que eran ineficientes y le trasladaban mayores costos a los usuarios y al propio Estado.

La subasta está destinada al gas natural que utilizan las centrales térmicas para producir la energía eléctrica.

La primera se hizo a fines de diciembre para el abastecemiento de enero y rompió el mercado de gas, ya que, sin obligaciones de entrega, las petroleras lanzaron ofertas por menos de US$ 1 por millón de BTU. Al mes siguiente se corrigió con la obligación de deliver or pay (DOP; entregar o pagar) de 30% del volumen total ofrecido, lo que otorgó cierta normalización a los precios.

En la convocatoria que lanzó el pasado miércoles 18 el contador Nicolás García Kraemer, gerente de Combustibles de Cammesa, se establecieron como precios máximos: US$ 2,67 para el gas natural de Neuquén; US$ 2,55 para Chubut; US$ 2,46 para el del Noroeste Argentino (NOA); US$ 2,36 para Santa Cruz; y US$ 2,31 para Tierra del Fuego.

El dato 78,13 millones de metros cúbicos por día suman las ofertas que se habían presentado.

Para el mes en curso, las petroleras habían ofertado un total de 78,13 millones de metros cúbicos por día, con un DOP de 23,44 millones de metros cúbicos día. El precio promedio ponderado del gas natural puesto en el anillo del Gran Buenos Aires (GBA) fue de US$ 2,83.

Con gran parte del tejido industrial y comercial en cuarentena obligatoria, las exportaciones a Chile superan los 10 millones de metros cúbicos por día, mientras las energías renovables van ganando peso en la matriz, dado que tienen prioridad de despacho al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Asimismo, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) detuvo la puesta en marcha de decenas de parques eólicos y solares, por lo que se estancará su crecimiento.