Creí que habían encontrado la vacuna

Desde que tenemos este virus entre nosotros empecé a deducir que había una nueva casta, la de los que “no se contagian”. En general son periodistas y políticos que están dentro de las 24 excepciones que pueden andar sin problemas, pero nos informan o nos dicen cómo tenemos que cuidarnos.

He escuchado personajes de la tele que dicen que tuvieron que ir a ver, por ejemplo, a sus nietos porque sus hijos tenían que hacer cosas, personajes que si pueden pagarse un avión particular pueden irse a Esquel, Punta del Este o pueden ir todos a ver al presidente a Villa La Angostura y sacarse fotos sin barbijo ni distancia y reunirse más de 10 a comer un chivito (espero que cada uno haya tenido sus cubiertos, vasos y servilletas de papel); que pueden viajar a Buenos Aires (zona de contagio comunitario por excelencia de la Argentina) y juntarse con ministros, directores, empresarios y salir en las fotos sin barbijos y volver y no hacer aislamiento.

Entonces empecé a suponer que tenían la vacuna y nosotros los de a pie teníamos que cuidarnos, ellos están protegidos. Mi hijo vive en Dina Huapi, no lo puedo tocar (digo tocar porque sí lo he podido ver) desde el 20 de marzo y no puede pasar la frontera porque no es de los esenciales -en los puentes nuestros (Cipolletti-Neuquén) hay dos horas de cola para controlar-. Y resulta que algunos pudieron pasar para ir a Villa desde Bariloche.

Y pueden venir a reuniones o juntarse en Buenos Aires porque, obviamente, además de los gobernadores alguno más viaja y los pilotos de los aviones particulares hacen cuarentena o están exceptuados. Pero ayer uno de ellos se enfermó y hoy veo que el gobernador y los acompañantes están más separados y con barbijos, y me doy cuenta de que fue suerte, no era la vacuna, era que ellos tienen controles permanentes y era omnipotencia. Nosotros debemos cumplir a pesar de las diferencias, lo único que nos puede salvar por ahora es el distanciamiento, mate para uno y pico de botella para uno.

Raúl Dobrusin

Neuquén