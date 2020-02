Crimen en Gesell: marchan en la región a un mes de la muerte de Fernando

Grupos de vecinos autoconvocados de la región optaron por acompañar desde aquí la movilización nacional convocada al cumplirse un mes de la muerte de Fernando Báez Sosa, ocurrida en Villa Gesell.

Como epicentro de las movilizaciones, Silvino y Graciela, los padres del joven brutalmente golpeado por un grupo de rugbiers, encabezarán la concentración convocada frente al Congreso de la Nación. El reclamo de justicia y repudio a la violencia será desde las 18, en la esquina de las avenidas porteñas Rivadavia y Entre Ríos, donde esta mañana se había montado un escenario.

"Tenemos que decir basta de violencia, con energía y decisión para que se escuche en cada rincón de la Argentina", dice el texto que escribieron los padres de Fernando al convocar a la marcha.

En el interior del país nuestra región se sumará a otras provincias, con movilizaciones al menos en:

- Neuquén: Convocada por redes sociales, aunque sin el detalle de quién convoca. Afirman que será también desde las 18, en el Monumento a San Martín.

- Villa Regina: A las 18, desde la plaza de los Próceres.

- Roca: desde San Juan y Tucumán, a las 17.30 horas.

- Las Lajas: desde el Paseo Doña Maruca, a las 18 horas.

También en:

- Mendoza: Plaza de la Independencia,

- Ushuaia, en el Paseo de las Rosas,

- San Juan, en Plaza 25 de Mayo,

- Mercedes (provincia de Buenos Aires), en plaza San Martín.

En el exterior:

- Barcelona, en la puerta del consultado argentino,

- Londres, en la catedral de San Pablo.

Una misa en su memoria:

En tanto, en Villa Gesell, el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, presidirá una misa en el lugar donde mataron al joven, frente al local bailable Le Brique, para pedir por "su eterno descanso" y por "justicia". La ceremonia religiosa se realizará desde las 19.

La familia de Fernando Báez Sosa encabeza el reclamo por justicia para el joven, asesinado a la salida de un boliche en Gesell. Foto: Archivo.-

La causa

En relación a la causa judicial, hoy a las 11 se realizará en el Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, una nueva audiencia oral ante el juez David Mancinelli por la recusación planteada por el defensor de los rugbiers contra la fiscal del caso, Verónica Zamboni.

La representante del Ministerio Público, por su parte, imputará a los ocho rugbiers detenidos por el hecho como coautores del asesinato y ampliará el próximo miércoles la indagatoria de todos ellos.

Les agregó el delito de “lesiones leves” por los golpes sufridos por cinco amigos de Fernando, que intentaron ayudarlo durante el ataque frente al boliche.

Además, Zamboni volvió a acusar, esta vez como "partícipes necesarios" a Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), los dos rugbiers que recuperaron la libertad el lunes de la última semana y no se descarta que vuelvan a ser detenidos.

En redes

En su cuenta de Twitter, Julieta Rossi, novia de Báez Sosa al momento del asesinato del joven, posteó "Mañana, a un mes del asesinato de Fer, nos volvemos a encontrar en Plaza Congreso a las 18hs para seguir pidiendo justicia por su memoria. Gracias a todos por acompañar en esta lucha. Los abrazo fuerte", ilustrado con imágenes de distintas manifestaciones con pedidos de justicia sobre el caso.

Graciela, la madre del joven, afirmó que "la violencia es un flagelo que

arrasa y destruye sin distinción alguna". "Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más", agregó.