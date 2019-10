Cristian Alarcón vuelve a Bariloche con un taller para periodistas

“De la crónica a la performance”, así se denomina el taller que ofrecerá el periodista y escritor Cristian Alarcón en una nueva presentación en Bariloche el próximo 30 y 31 de octubre.

Alarcón brindará un taller en el que trazará la historia del periodismo narrativo hasta llegar a los nuevos formatos digitales: partiendo de los grandes maestros de la crónica para llegar a las narrativas contemporáneas, de la pluma y el papel a las historias de Instagram y el cuerpo performático.

El periodista y director de la revista Anfibia, propone un recorrido lúdico por la historia del periodismo narrativo con especial énfasis en los nuevos formatos y compartirá herramientas para seguir contando historias, para conquistar audiencias jóvenes, para, en definitiva, seguir construyendo sensibilidades a través del periodismo, según difundió la organización a cargo de la Fundación de Periodismo Patagónico.

Para asistir al taller (que tiene un costo de $ 1.500) hay que inscribirse en la web www.periodismopatagonico.org . El encuentro será de dos jornadas, 30 y 31 de octubre de 17 a 20:30 en el salón de Eventos y Convenciones (BEC).

Para conocer a Cristian Alarcón

Escritor y periodista. Desde comienzos de los 90 se dedicó al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en los diarios Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina y en las revistas TXT, Rolling Stone y Gatopardo.

En sus libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés, quereme transa cruza la literatura con la etnografía urbana convirtiendo relatos urgentes en novelas de no ficción. En el libro Un mar de castillos peronistas escribe crónicas de viaje y perfiles de personajes disidentes, subalternos y marginales.

En el año 2012 fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Desde entonces ha liderado un proceso de mutación permanente de la crónica latinoamericana. Allí ha experimentado con los límites de la narrativa de no ficción hasta llevarla a una última experiencia de performance periodística. Sus indagaciones más recientes son sobre la relación entre el periodismo y el arte.

Fue profesor visitante en el Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Austin, Texas y en la Universidad de Lille, Francia. Recibió el Samuel Chavkin Prize. En 2014 recibió el Premio Konex – Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonios. Su libro Cuando me muera quiero que me toquen cumbia acaba de ser traducido al inglés y publicado por la prestigiosa editorial Duke Press con el título Dance for me when I die.