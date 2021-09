Cristian, uno de los recolectores de residuos de Roca que limpió la ciudad día y noche en pandemia

“Salíamos a laburar y no sabíamos que había en la calle, ni de que se trataba el virus. Siempre teníamos el miedo de poder enfermarnos, de contagiarnos. Había incertidumbre cuando íbamos a recolectar al hospital, pero acá estuvimos unidos”, le contó Cristian Chagumil a LA COMUNA, en compañía de otros colegas en el Obrador Municipal.

No hay cursos que los acredite. La experiencia se hace subiendo y bajando del camión y cada uno de ellos tiene su propia historia para justificar por qué eligieron ser “coleros”. En nuestro vocabulario son: recolectores de residuos.

Cristian tiene 30 años y nació en Roca. Recuerda que desde la escuela veía pasar el camión de la recolección de basura -en el cual arriba iba su tío- y eso lo llevó a convertirse en un recolector.

Ya son siete años los que acumula Cristian en este trabajo silencioso pero vital para el orden de una ciudad; le encantó todo: correr por las calles, viajar colgado, el viento en la cara y los distintos tratos con los vecinos.

Con traje, guantes y barbijos. Así lucieron los recolectores de Roca durante la pandemia. Foto: Gino Avoledo

“Me mantiene en estado subir y bajar del camión. No me quejo, me siento cómodo en mi trabajo y es lo que quise de chico”, justificó.

Pero en tiempos de confinamiento por el covid-19 Cristian y sus compañeros sintieron que aquella tarea cotidiana resultaba ser un ciclo distinto. "Era llegar a la casa y dejar toda la vestimenta afuera y a la ducha enseguida", recordó.

De chico veía pasar a mi tío arriba del camión y siempre quise ser recolector de residuos; no me quejo, estoy bien”. Cristian Chagumil

Los recolectores corren riesgos siempre; la presencia del covid-19 por el inadecuado manejo de desechos y la irresponsabilidades de algunos los dejaron al acecho. Recordó, “con los vecinos tuvimos una relación rara. Te dejaban alcohol en gel, te aplaudían desde el patio o la ventana de la casa, nos daban cartas, pero por otro lado, algunos te miraban extraño como que nosotros éramos un foco de infección”.

Y agregó, “la gente a veces es muy distraída con lo que ponen en las bolas, tiran vidrios o latas y eso a veces lo sufrimos”.

“El municipio -durante unos meses nos destacó con un adicional de 1500 pesos, luego con un proporcional, pero eso ya se fue”, sumó Cristian.

Hoy dice que está en un momento histórico del oficio. “Uno tuvo miedo”, dijo, por el covid. “Pero siempre tuvimos presente que hacemos un trabajo esencial con trajes especiales, barbijos, máscaras, guantes o como nos ves ahora, de pantalón y buzo”.

Más adelante la línea del tiempo tendrá otro ítem. Éste es histórico para los recolectores.

En este día... ¿Qué le regalarías a Roca?

“El mejor regalo pasa por concientizar al vecino; cuando ponen los vidrios o latas en una bolsa piensen en nuestras manos, háganlo en sus lugares adecuados o en todo caso envueltos en un diario o trapo. Con el tema de las jeringas o espinas también”, comentó. Y aclaró que desde los trabajadores siempre regalan una ciudad con un buen servicio,.

“Nosotros estamos todos los días del año en la calle. Nuestro trabajo es el que se refleja diariamente aunque algunos no lo sepan apreciar. Salgo a las 20:30 de casa y llego de madrugada, tipo 4:30. Si bien nunca me paso nada raro hay que cuidarse porque a veces te llevas alguna sorpresa en alguna bolsa”, detalló.

Y comentó que muchas veces la gente es muy distraída cuando ponen los residuos en las bolsas; el regalo es seguir manteniendo limpia la ciudad, cumpliendo con nuestro trabajo”, concluyó Chagumil.