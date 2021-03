Críticas, elogios y por qué faltaron aplausos en el mensaje de Gutiérrez

Entre la crítica, la moderación y la satisfacción se mostraron los diputados de la Legislatura de Neuquén luego del discurso de apertura de sesiones del gobernador Omar Gutiérrez. A diferencia de otros años, las reacciones en el recinto fueron discretas y no hubo ningún aplauso durante el mensaje, excepto los del inicio y el final.

"No fue por nada en particular. Por ahí la dinámica del discurso lo hizo así. Fue algo atípico, donde estaba el recinto acotado, no había esa efervescencia de los 1 de marzo a los que estamos acostumbrados donde venía mucha gente a apoyar al gobernador", analizó el jefe del bloque del Movimiento Popular Neuquino, Maximiliano Caparroz.

El diputado dijo que fue "un discurso completo y con un recorrido por la provincia donde, en cada localidad, se pueden ver mostrar obras de educación, salud e infraestructura". Destacó la elevación a rango ministerial la Secretaría de la Mujer, los anuncios de nuevas obras viales y la licitación de la primera etapa del hospital Norpatagónico. "Fue una vasta rendición de cuentas del gobernador", consideró.

El aliado del bloque Siempre, Andrés Peressini, dijo no estar disconforme, pero advirtió que "algunos temas no se condicen con la realidad". "Nosotros que estamos en el territorio vemos que hay huecos sobre los cuales hay que apostar para tener una igualdad en la calidad de vida de todos", planteó.

"Otro tema que no trató fue la ley de coparticipación que el gobernador anunció el año pasado y quedó en la nada", señaló.

La oposición no quedó tan conforme sino que, por el contrario, criticó en duros términos el mensaje.

"El discurso del gobernador transitó en un tono anodino y sin revelaciones importantes por lo que dejó el año pasado y lo que proyecta para este año", afirmó el diputado César Gass de Juntos por el Cambio. Indicó que esperaba un mensaje "más profundo y con más contenido" y que, "aparte de reconocer el buen manejo del plan de vacunación, a la mayoría de los legisladores este nos dejó con las manos vacías".

"Demostró que es una provincia dependiente del gobierno nacional y sin rumbo", aseguró el legislador radical.

Su par de la bancada, Leticia Esteves, cuestionó que "la situación caótica en materia educativa, económica, social y política que vive la provincia ameritaba otro tipo de discurso". "Tal vez uno que diera lugar a la esperanza de los miles que perdieron trabajo en el sector privado, a los chicos que no tuvieron clases, a los emprendedores que aun quieren invertir en esta que es su provincia”, manifestó.

Sostuvo que "se nota una clara apatía con los sectores productivos" y que la mayoría de las obras anunciadas "son refritos" escuchados en otras oportunidades.

El Frente de Todos llevó carteles con reclamos para Gutiérrez. Foto: Florencia Salto.

El diputado del Frente de Todos, Darío Peralta, analizó que "quedó muy claro ya que casi la totalidad de las obras que nombró Gutiérrez son financiadas por el gobierno nacional". "Si no fuera por las políticas nacionales, la provincia ya habría naufragado por falta de gestión e incapacidad del gobierno de la provincia", aseguró.

También criticó la actitud del mandatario frente a la violencia machista los femicidios. "El gobernador pidió un minuto de silencio por las víctimas, adherimos por supuesto, pero necesitamos que funcione la línea 148 en toda la provincia. La respuesta tiene que ser con políticas de Estado concretas, con presupuesto", advirtió.

Su par de bloque, Soledad Martínez, también coincidió en la crítica. "Podría haber sido un discurso mucho más político que nos ermita imaginar para dónde vamos. Fue básico, lleno de datos que algunos sirven y otros son números que no permiten hacer nada y con muchas pocas precisiones. Fue pobrísimo", evaluó.

La diputada sí subrayó como positivo el anuncio de dar de baja el proyecto de prórroga de la emergencia sanitaria. "Confirma que el tratamiento en diciembre era prematuro como lo dijmos: iba a haber cambios en las condiciones. Esto nos permite a la oposición pensar que tenemos herramientas en la Legislatura apara actuar en consonancia para los intereses de los neuquinos", afirmó.

Desde el Frente de Izquierda, Andrés Blanco, indicó que "hubo muchos datos e información, pero se vuelve a poner en agenda la necesidad de garantizar el negocio de las petroleras". "Reconoció a los trabajadores estatales y de la primera línea que el ofrecimiento era escaso, pero sin mencionar que en enero la producción de petróleo fue récord", dijo.

"También nos causa mucha indignación que se uelva a hablar de violencia de género cuando pasa algo como el femicidio de Villa la Angostura. Reclamamos que haya políticas concretas: declarar la emergencia de género y destinar los recursos necesarios para abordarlo", manifestó.

Su par de banca Patricia Jure resaltó que Gutiérrez "honra la deuda con los bonistas, pero no considera lo mismo de la deuda con los trabajadores estatales". Sobre los anuncios en materia de género, criticó que se considere que "subir el rango institucional de una secretaría va a solucionar los problemas". "El presupuesto de este año tiene 30 pesos por día para el tema, ha sido todo una provocación", sostuvo.

El legislador de la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola, también evaluó que "el gobernador perdió la oportunidad de convocar a una agenda verdadera para la recuperación económica y social de Neuquén". "Seis proyectos que tienen que ver con reconocimientos deportivos es perder la oportunidad de abrir un periodo de sesiones convocando a la ciudadanía a la recuperación", planteó.

"No hay planificación. El gobierno actúa espasmódicamente y esto no le hace bien a la provincia, más aún en año electoral donde gran parte del gobierno va a estar ocupado en tratar de retener una banca en el Congreso con esfuerzo y recursos de la provincia", consideró.