Cinco Saltos

¿Cuál será el destino de la planta política del municipio de Neuquén? Es la misma pregunta que nos hacemos los ciudadanos de Cinco Saltos cualquiera sea el que triunfe el 29 de Septiembre.



Las razones son básicas y no difieren en nada de lo que ocurre a nivel país, es decir todo el mundo se olvida de trabajar por el “bien común” y solo interesa satisfacer el propio egoísmo, las apetencias personales y vivir del estado lo que para muchos es asegurarse un sueldo haciendo la plancha, léase “il dolce far niente” y para otros, los más avezados la posibilidad de involucrarse en negocios non santos.



Pensar en una planta ajustada a la realidad y eficiente en su accionar no es políticamente rentable y llegado el caso y de ser necesario todo se puede lograr “comprando votos”

Ante estos y muchos otros hechos, algunos de estos impresentables creen que la ciudadanía desconoce sus ilícitos, que quedan inmoralmente marcados a fuego para siempre.



Los que tenemos algunos años y nacidos aquí en nuestro querido Cinco Saltos le conocemos la historia a todos y encontramos otra razón básica que no es difícil de ver; la mayoría de los candidatos no son ciudadanos nativos de esta ciudad, vienen de otros lugares, por eso no conocen absolutamente nada de nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, nuestra pertenencia y para disimular ese accionar traemos; además; otros impresentables foráneos.

Otra razón que quiero presentar es el silencio y la complicidad de muchos de los habitantes que lógicamente tienen su sesgo o inclinación a tener algún beneficio abonado mensualmente.



Es muy importante insistir y recordarle a la ciudadanía, que debe analizar con conciencia y apelar al voto inteligente para no emular a Poncio Pilatos y volver a elegir a Barrabás.

Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.343