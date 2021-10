¿Cuál será la próxima pandemia?

La salud mental es un factor global y universal que afecta a todos los encuestados, independientemente de la edad y el género. El número de personas que afirma que su salud mental se ha visto afectada como consecuencia de la pandemia es llamativo. Por lo tanto, es un reto futuro clave para las empresas y los líderes.

Visto que la salud mental ha empeorado, que las horas de trabajo han aumentado un 14% desde 2020 y que el 63% de los trabajadores indica que ha trabajado más de 40 horas a la semana en los 12 últimos meses, no debe sorprendernos que el agotamiento se destaque como preocupación para casi el 40% de los empleados en todas las zonas geográficas. Esto es algo que se ha sentido con más fuerza entre las generaciones más jóvenes: más de la mitad de los líderes jóvenes (54%) afirma que ha experimentado agotamiento. Es significativo que esta sea la misma generación en la que recae una parte sustancial de la responsabilidad de progreso futuro de la empresa.

¿Agotamiento por estres laboral?

Ayuda a la salud mental

El deterioro de la salud mental y el bienestar físico arroja otro elemento de desconexión, ya que 7 de cada 10 (71%) afirman que será importante para ellos poder contar con ayuda para la salud mental en el futuro. Casi tres cuartas partes (74%) esperan que su empresa dé más prioridad a este problema.

Sin embargo, no parece que los líderes estén preparados para ayudar con el bienestar de los empleados. A más de la mitad de los supervisores les resulta difícil identificar cuándo el personal puede estar luchando contra problemas de salud mental (53%) o exceso de trabajo o agotamiento (51%). Este hecho lo confirman los no supervisores, ya que el 67% de ellos opina que sus líderes no cumplen sus expectativas en cuidar de su salud mental.

“A medida que miramos más allá de la pandemia, mayores expectativas de ayuda para la salud mental han venido para quedarse. Ya era una preocupación creciente antes de la Covid-19 y ahora los trabajadores esperan que las empresas apliquen las medidas correctas para ayudar al bienestar en el trabajo de aquí en adelante. Es un consenso demasiado importante para ser ignorado”, puntualizó Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina y Uruguay.

Nuestra salud mental está en juego.

El agotamiento podría ser la próxima pandemia laboral: Ideas principales

• La salud mental es un factor global y universal que afecta a todos los trabajadores, con independencia de la edad y el género. El número de personas que afirma que su salud mental se ha visto afectada ha aumentado como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, es un reto futuro clave para las empresas y los líderes.

• Las empresas deben reevaluar su ayuda para mantener una buena salud mental entre sus empleados en el nuevo modelo de trabajo híbrido. Desarrollar y crear entornos de trabajo, culturas y aptitudes que promuevan y ayuden a mantener una salud mental positiva en todos los niveles de la organización será clave en la nueva normalidad.

• Puesto que la mayoría de los supervisores afirman que no les ha resultado fácil identificar cuándo el personal puede estar teniendo problemas con su bienestar mental, por exceso de trabajo o por agotamiento y casi 4 de cada 10 trabajadores padece exceso de trabajo o agotamiento, se requiere una intervención urgente.

• Cada vez es más necesario que las empresas establezcan procesos, recursos, coaching y herramientas para fomentar la apertura y escuchar las necesidades de los empleados para ayudarles a desarrollar resiliencia.

• Dado que dos terceras partes (67%) de los no supervisores afirman que sus líderes no cumplen sus expectativas para comprobar su salud mental, son esenciales el desarrollo de liderazgo, coaching y recursos para los supervisores sobre cómo tratar estas situaciones y responder a ellas.