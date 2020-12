Cuándo y por qué sacan Friends del catálogo de Netflix

La modalidad de los servicios de streaming modificó algunas de las prácticas habituales de consumo, especialmente en lo que respecta a las series.

Hasta hace no mucho tiempo, no quedaba otra que esperar los horarios de la programación de los canales de televisión y adaptarse al capítulo que estuvieran transmitiendo. Ahora, el formato on demand, permite ver cualquier episodio en el momento que se disponga.

Por esa razón, cuando alguna serie popular es removida del catálogo, los fanáticos no lo dejan pasar. Eso ocurrirá en los próximos días con Friends, la sitcom norteamericana producida por Warner Bros.

A partir de 2021 ya no podrá verse en Netflix debido a una cuestión de derechos. HBO, al igual que Warner, pertenece a AT&T y desembarcará en el negocio mundial de los plataformas de streaming en 2021.

Al ser dos empresas del mismo conglomerado, HBO igual tuvo que pagar para adquirir los derechos de Friends. Desembolsó 425 millones de dólares. En su momento, Netflix puso 100 millones para tener Friends durante un año, contrato que termina este 31 de diciembre.

La llegada de HBO Max a Latinoamérica sería en el segundo semestre de 2021. Recién ahí, los fanáticos de Friends tendrán un servicio con todas las temporadas disponibles. Lo mismo sucedió con otras series como El Príncipe del Rap y Gossip Girl.