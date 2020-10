Cuántos impuestos paga una petrolera que opera en Neuquén

Las tasas varían dependiendo si se trata de la actividad convencional o no convencional. (Foto: gentileza)

Los recursos naturales de la Cuenca Neuquina y de Vaca Muerta ya están más que probados y por eso son más de 25 las petroleras que operan en Neuquén y desarrollan sus actividades tanto en el convencional como en el shale. Pero esa garantía de producción no es gratis y tampoco es barata y las operadoras deben abonar a un sinfín de tasas retributivas.

Al igual que los costos para producirlos, todas las tasas ligadas a los desarrollos no convencionales son las más caras, pero de igual manera no son las únicas. Siempre que una firma adquiere una nueva área o solicita una nueva concesión se pagan bonos vinculados a la Responsabilidad Social Empresaria como así también otros bonos millonarios, que en algunos casos superan los 10.000.000 de dólares, y son facturados por la provincia de Neuquén.

Desde que las empresas desembarcan en la provincia, hasta cuando buscan ampliar sus desarrollos o cuando deciden abandonar pozos deben pagar diversas tasas. Todas vinculadas a solicitudes de permisos, prórrogas, certificaciones, evaluaciones, visados e inspecciones de los cuales la mayoría son obligatorios. También deben afrontar costos ligados a los planes de inversión, cambio de operador de un área, procesos de exploración y producción.

Antes de repasar algunos números vale señalar que este artículo solo se centrará en enumerar las Tasas Retributivas de Servicios de la Actividad Hidrocarburífera, regidas por la Ley Impositiva de Neuquén 3229. En total hay 109 tasas que afectan a diversas situaciones de la industria, pero solo nombraremos las principales.

No se tendrán en cuenta costos como regalías petroleras, canon de explotación, de uso de agua, servidumbre y tampoco tasas ambientales, que influyen en otros momentos de la actividad.

Según la normativa que entró en vigencia el 1 de enero del 2020 –Artículo 47- para anotarse cómo operador y/o como concesionaria de transporte en el Registro Provincial de Empresas Petroleras (RPEP) una compañía debe pagar $92.023 por primera vez y anualmente una reinscripción de $46.011.

Luego, si una petrolera le solicita una concesión de explotación convencional a la provincia le deberá pagar $368.091, mientras que para una no convencional la suma se estira a $575.143. Son pagos que cobra la subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de Neuquén.

Esos montos son solo el comienzo y es que además deben pagar una solicitud de aprobación de contrato de $115.029 y en el caso de adendas a los contratos, unos $92.023. Para solicitar una concesión para transportar petróleo y gas las firmas deben pagar otros $276.068.

El punto número 12 del citado artículo también fija la suma de $230.057 para la solicitud de permisos de exploración convencional y si se trata de no convencional la cifra asciende a $345.086. La solicitud de pase de período-permiso exploratorio convencional y no convencional es de $161.040 y la de extensión de lote bajo evaluación de otros $115.029.

Por otra parte, el requerimiento de una prórroga del permiso exploratorio, tanto para convencional como no convencional, es de $690.171 y se busca hacer una revisión anticipada, la suma a pagar es de $161.040. Si una petrolera decide subdividir o crear nuevas áreas, la tasa que deberá pagar es de $317.320.

Pozos e instalaciones

Específicamente, los trámites a realizarse en la dirección provincial de Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos son diversos y agrupan todo lo que tiene que ver con permisos de pozos e instalaciones. Veamos en detalle:

Por cada pozo exploratorio, una petrolera debe pagar la suma de $17.944, para los de explotación $8.972 y para los sumideros la misma cifra. Los de explotación con línea de conducción cotizan en $13.343.

Una autorización de terminación de pozos no convencionales les cuesta a las petroleras unos $23.006 y en el caso de que se trate de una conversión el monto es de $26.917. Para las líneas de transporte, como flowline, trunkline, pipeline y acueductos la solicitud de permisos es de apenas $6.212.

Para abandonar pozos las petroleras deberán respetar un estricto protocolo ambiental y posterior autorización de la autoridad de aplicación. Luego están obligadas a inscribirse en el Registro Provincial de Operador de Abandono de Pozos según lo estipula el Decreto 1.631/06 de Neuquén.

La inscripción al registro tiene un costo único de $92.023 y la reinscripción anual es de $46.011. Por cada pozo a abandonar definitivamente se debe abonar un permiso de $9.202 y en el caso de ser un abandono temporario el monto es de $15.866.

Estos valores dejan en claro que en la industria hidrocarburífera no hay nada al azar y la autoridad de aplicación está detrás de cada movimiento que realizan las petroleras de Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina. Si bien se trata de una industria dolarizada y los valores en pesos no deberían generar mucha presión a los desarrollos, no son los únicos costos que afectan al sector.