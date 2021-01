Cuarto intermedio para Uthgra Bariloche y los empresarios hasta el viernes

La audiencia conciliatoria entre el sindicato Uthgra Bariloche y Fehgra, convocada por la Delegación de Trabajo, para hoy al mediodía pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 10. Ese día, las cámaras empresariales deberán llevar una respuesta a los pedidos del gremio.

En el primer encuentro, los dirigentes Nelson Rasini y Ovidio Zúñiga insistieron en dos pedidos claves. Solicitaron, por un lado, que los empleadores den de alta a los 590 trabajadores temporarios en la Afip a partir del 15 de enero. Además, insistieron a Fehgra con el aumento del 34% para los trabajadores hoteleros gastronómicos, tal como ya acordó AHT, en tres tramos a partir de enero, marzo y mayo.

El secretario general de Uthgra Bariloche definió el encuentro como “ameno” y dijo que se llevó a cabo “en muy buenos términos”. “Se entienden las realidades difíciles para ambos sectores. Pero las cámaras dejaron transcurrir mucho el tiempo sin dar soluciones. El compromiso es que las cámaras lleven una propuesta este viernes, luego de consultar a los asociados”, resumió Rasini.

Aseguró que aún no evaluaron cómo continuaría el plan de lucha en caso de no haber una respuesta satisfactoria para el gremio. “Quiero pensar que vamos a arribar a una solución. Los trabajadores merecen un aumento. Es cierto que la paritaria se discute a nivel nacional pero es una incoherencia que en un hotel de Bariloche, como el Nahuel Huapi, el personal afiliado a AHT cobre con aumento y el afiliado a Fehgra no. Es personal de primera y segunda”, cuestionó el dirigente gremial.