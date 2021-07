Cuatro días sin rastros de Valeria Lagos en Bariloche

La búsqueda está focalizada en la Barda del Ñireco pero no se descarta ninguna hipótesis. Foto: Alfredo Leiva

Este sábado al mediodía, la policía de Río Negro incorporará un drone en la búsqueda de Valeria Lagos, la mujer de 37 años que desapareció el último martes por la mañana al salir de su vivienda en la calle Los Radales al 1.100, a unos 2 kilómetros del centro de Bariloche. Así lo dispuso el jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería, y como las condiciones del clima son buenas, la búsqueda aérea por la zona de la barda se concretará en las próximas horas.

Además, en horas de la tarde, la policía realizará un nuevo rastrillaje, junto con personal del Splif, en la calle Los Radales, en el sector contemplado desde la vivienda de la mujer hacia el sector norte. Se trata del tercer rastrillaje desde que la pareja de Valeria radicó la denuncia por desaparición, el último miércoles a la tarde.

Sucede que una de las cámaras de seguridad mostró a la mujer caminando por Los Radales hacia abajo. Pero en una segunda cámara, ya no se la ve; de modo que se desconoce si Lagos bajó por la barda del Ñireco o se dirigió hacia el centro. Pero otro dato llamativo es que los perros abocados a la búsqueda no avanzaron mucho más de la zona de la barda, aunque los investigadores tienen claro que este dato podría no ser del todo certero por la lluvia.

El fiscal jefe Martín Lozada reconoció que a partir de la denuncia, "se lleva a cabo una intensa búsqueda que acarrea distintos capítulos o acciones. Esta tarde, el personal policial sobrevolará la zona con un drone en la zona próxima al domicilio, que viene de Viedma con un operador policial. El drone permitirá introducirnos en áreas que no son de fácil transito".

Esta tarde comienza la búsqueda aérea. Foto: gentileza

Contó que buscaron a la mujer en un campo en el paraje Los Molles, propiedad de su padre, aunque con resultado negativo. También fue descartada su presencia en el hospital Ramón Carrillo.

Esta tarde se tomará declaración a los fieles de la iglesia a la que asiste Valeria. "Por otra parte, personal de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) trabaja con la familia de Valeria. Hoy, nos reunimos con sus dos hermanos", explicó y aclaró que "la pareja de Valeria ya recuperó la libertad. Fue demorado en el marco de la investigación".

Valeria se ausentó de su casa sin su teléfono celular, dinero, ni bolsos. Sin embargo, el fiscal solicitó revisar las cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus y verificó, a través de todas las empresas de transporte terrestre, que la mujer no hubiera abordado un micro.

"En ninguno de los tres allanamientos, se encontró algún elemento que permita encauzar la investigación. Estamos llevando a cabo todas las diligencias necesarias", insistió Lozada.