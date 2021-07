Cuatro propuestas para ver en TV

Blackbird

(Película, Paramount+)

Un drama duro y elegante, con un elenco de actores premiados que traen una historia de muerte que invita a vivir. Una mujer (Susan Sarandon) que padece esclerosis lateral amiotrófica, decide acabar con su sufrimiento por medio de la eutanasia con la ayuda de su marido. Sin embargo, la decisión trae consigo una serie de conflictos enterrados en el pasado con sus hijas y otros familiares cercanos. Blackbird es una película dramática dirigida por Roger Michell, protagonizada por Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson, Lindsay Duncan, Bex Taylor-Klaus y Anson Boon. Presentada como una nueva versión de la película danesa Silent Heart de 2014, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019.

Vidas separadas

(Netflix)

Vidas separadas (Three Identical Strangers) es un caso inquietantemente real. Un chico retraído llega por primera vez al campus de la que va a ser su universidad. Todos lo miran como si lo conocieran, lo abrazan, le sonríen, lo llaman por un nombre que no es el suyo, Él, toda la vida tímido, no puede creer tanta gentileza. Enseguida se da cuenta d eque hay un error, que lo confunden con otra persona, al parecer un doble, alguien idéntico.

Así comienza el impactante documental Vidas separadas en Netflix. Lo que cuenta es la historia de unos trillizos estadounidenses que a los 19 años se enteran de casualidad que fueron separados al nacer y dados en adopción a tres familias bien distintas, para probar cómo influye lo social.

Gloria Bell

(película Amazon Prime)

Gloria Bell es una remake de Gloria (2013), dirigida por el chileno –nacido en Mendoza– Sebastián Lelio. ES la historia de una mujer de más de 50 que echa de menos a unos hijos que ya la han hecho abuela, pero, a la vez, busca la independencia que nunca pudo tener como abnegada cabeza de familia en un matrimonio fracasado que ya superó. Para ello trabajará, ganará dinero, vivirá en un pequeño departamento y saldrá a bailar en discotecas con poco brillo. Pero lo hará feliz. Julianne Moore, una de las productoras de Gloria Bell, demuestra, por si hacía falta, que se trata de una de las actrices más inteligentes y talentosas de su generación.

Hotel Sacher

(Film&Arts)

“Hotel Sacher” estrenó el pasado jueves, a las 22.

Una llave, o más bien muchas llaves, están en manos de Anna Sacher, la propietaria del Hotel Sacher, el más distinguido de Viena. Anna, se asegura de que la gente de “arriba” y “abajo” se mantenga separada. Todos saben que pueden confiar en su discreción. Pero en el centro de todo esto hay dos parejas: por un lado, Martha, la editora independiente y su marido Max, un escritor fracasado; y por el otro la princesa Konstanze, autora de novelas románticas y su esposo Georg, alguien preocupado socialmente. Los destinos de estos habitantes del hotel se entrelazan, y a su vez, hay otra figura entre bastidores para ocupar su lugar en el tablero de la alta sociedad.