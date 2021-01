Cuatro puntos para saber cómo sigue el proceso de juicio político contra Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado en el Congreso en un histórico segundo procedimiento de juicio político, una semana antes del final de su mandato, que termina en un clima de extrema tensión.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó a favor del "impeachment" del mandatario republicano por 232 votos contra 197.

Trump, que cederá el poder al demócrata Joe Biden el 20 de enero, fue inculpado por la Cámara Baja de "incitar a la insurrección" en la toma del Capitolio por sus partidarios la semana pasada, que dejó cinco muertos y conmocionó al país y al mundo.

"Hoy de manera bipartidista la Cámara demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos", dijo Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, en la ceremonia en que firmó el artículo de acusación.

Antes, había acusado a Trump de alentar una "rebelión armada", calificándolo de "peligro claro y presente contra la nación que todos amamos".

A siete días de comenzar su nueva vida como expresidente, Trump parece extremadamente aislado.

Diez congresistas republicanos votaron a favor de la acusación, a diferencia de diciembre de 2019, cuando ningún miembro del partido del presidente apoyó el primer juicio político en su contra.

Entonces fue acusado de pedirle a Ucrania que investigara presunta corrupción vinculada a su rival Biden, a cambio de desbloquear una ayuda militar crucial para el país en guerra. El Senado, con mayoría republicana, lo absolvió en febrero de 2020.

1. La pelota en el Senado

La votación de la nueva acusación contra Trump marca la apertura formal del procedimiento de juicio político, y ahora le corresponde al Senado juzgarlo nuevamente.

El proceso genera muchos interrogantes.

"Dadas las reglas (…) simplemente no hay posibilidad de que concluya un juicio justo o serio antes de que el presidente electo Biden jure el cargo la próxima semana", dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, en un comunicado.

Recordó que los tres juicios políticos anteriores, de Andrew Johnson en 1868, de Bill Clinton en 1999 y de Trump el año pasado, duraron 83 días, 37 días y 21 días, respectivamente.

McConnell, el republicano más poderoso del Congreso, ha dicho que no volverá a convocar al Senado, actualmente en receso, antes del 19 de enero como estaba programado.

El calendario del juicio político es por tanto incierto, y, para los demócratas, hay un riesgo de que el "impeachment" monopolice la acción legislativa en los primeros días del mandato de Biden.

"Espero que el Senado encuentre la manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales del juicio político mientras también trabaja en los otros asuntos urgentes de la nación", dijo el presidente electo en un comunicado.

2. Trump pide unidad

Horas antes, en un discurso grabado en video desde la Oficina Oval, Trump pidió a los estadounidenses que estén "unidos", sin mencionar el "impeachment".

"Elijamos avanzar unidos por el bien de nuestras familias", dijo, haciendo "un llamado a todos los estadounidenses a superar las pasiones del momento".

Repudiando a sus partidarios que asaltaron el Congreso, subrayó que "nunca hay una justificación para la violencia". "Quienes participaron en los ataques de la semana pasada serán llevados ante la justicia", aseguró.

Washington, bajo estrictas medidas de seguridad, lucía irreconocible. El tráfico en las principales avenidas estaba bloqueado, había vallas de metal protegiendo edificios públicos, incluida la Casa Blanca, y miles de efectivos de la Guardia Nacional patrullaban armados.

Imágenes impactantes mostraron a decenas de reservistas militares que pasaron la noche en el Capitolio, y seguían durmiendo incluso cuando llegaron los legisladores.

3. Intenso debate

El debate fue intenso en el Congreso. La demócrata Ilhan Omar llamó a Trump un "tirano". "No podemos dar vuelta la página y no hacer nada", dijo.

Entre los republicanos, las posiciones fueron más contrastadas.

Fervientes partidarios del multimillonario republicano lo defendieron con uñas y dientes, como Jim Jordan que denunció "una obsesión" de los demócratas. O Matt Gaetz, quien señaló que "millones de personas aman" al presidente en funciones.

Pero otros se distanciaron claramente.

"El presidente es responsable del ataque" al Congreso "de los alborotadores", que "debería haber denunciado de inmediato", admitió el líder republicano en la Cámara baja, Kevin McCarthy, pidiendo una "comisión investigadora" sobre lo ocurrido el voto de una "moción de censura".

Sin embargo, dijo que una acusación tan próxima al final de su mandato sería "un error".

Trump intentó minimizar el procedimiento en su contra, describiéndolo como una "continuación de la mayor caza de brujas en la historia de la política".

Pero también se negó a asumir cualquier responsabilidad por la asonada al Capitolio, asegurando que su discurso, en un multitudinario acto con sus seguidores previo al asalto, fue "totalmente apropiado".

4. ¿Habrá condena?

McConnell no descartó votar para condenar al presidente.

"No he tomado una decisión final sobre cómo votaré y pretendo escuchar los argumentos legales cuando se presenten en el Senado", dijo McConnell en una nota a sus colegas republicanos.

Crucial aliado de Trump durante cuatro años, McConnell ayudó a asegurar la absolución del presidente tras su primer juicio político.

Pero el líder republicano del Senado discrepó públicamente de los intentos de Trump de revocar los resultados electorales. La semana pasada, argumentó apasionadamente que la medida marcaría una "espiral de muerte" para la democracia estadounidense.

Trump sigue, sin embargo, siendo muy popular entre millones de estadounidenses, lo cual podría frenar a algunos legisladores a la hora de condenarlo.

Agencia AFP