Cuenta regresiva para las elecciones: los candidatos de Neuquén y sus propuestas

El domingo se celebrarán las elecciones generales, en Neuquén se elegirán elegirán tres diputados nacionales en reemplazo de Alma Sapag, David Schlereth y Alberto Vivero. Son siete listas las que participan por haber superado el piso que imponen las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO).

En la cuenta regresiva para las elecciones generales, los principales candidatos y candidatas de la listas que compiten por las tres bancas pasaron por el programa Vos a Diario de RN RADIO (89.3) para contar sus propuestas.

Frente de todos

La lista del Frente de Todos está encabezada por Tanya Bertoldi, y luego por «Beto» Vivero y Miras Trabalón. Bertoldi, en declaraciones a Vos a Diario aseguró que «estamos muy convencidos y satisfechos con la campaña que planteamos en este ultimo tramo de las elecciones» y por ello remarcó que «hay una confianza que la banca es del Frente de Todos y finalmente se va a renovar».

Sobre las propuestas la candidata indicó su total apoyo a la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas y resaltó que no se trata de un proyecto cerrado sino que «es un proyecto que puede lograr alguna modificación para lograr que el proyecto se convierta en ley».

Además, subrayó que no se habla en la ley de sacarle recursos a las provincias sino que, por el contrario, señaló que «esta ley es total y absolutamente federal y beneficia directamente a las provincias, y de las 10 provincias hidrocarburíferas la más beneficiada es la provincia de Neuquén»

Pero ademas, confió que «aparte de discutir de hidrocarburos tenemos que empezar a discutir verdaderamente de otras economías». Y, lo ejemplificó con el turismo. Aseguró que trabajaran para generar «incentivos tributarios para la contratación de pymes y empresarios neuquinos relacionados con el turismo».

También mencionó la necesidad de una modificación del sistema tributario: «estamos convencidos en un sistema tributario progresivo que pague mas impuestos el que mayores ingresos recibe».

Y por último, indicó que trabajarán para «generar un salario estudiantil porque lamentablemente se ha detectado que en la educación intermedia, en el secundario, es cuando tenemos más bajas de jóvenes, que en la mayoría de sus casos tienen que salir a trabajar porque son padres o madres jóvenes o tienen que aportar a la familia, y deciden trabajar antes que estudiar».

Cambia Neuquén

Cambia Neuquén está encabezada por Pablo Cervi, y completan los tres primeros lugares Ayelén Quiroga y «Nico» Montero.

Cervi, en su paso por RN Radio, aseguró que «lo importante es que hay un montón de neuquinos que quieren un cambio» y que «a partir del resultado de las PASO nosotros nos transformamos en la principal oposición tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional en la provincia de Neuquén, entonces tenemos la posibilidad y la responsabilidad de sumar a todos aquellos que compartan los valores».

Respecto de la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas confió que «tiene que se discutida». En ese sentido, señaló que «hay cuestiones que son interesantes como la previsibilidad a 20 años, dar condiciones para que se den las inversiones» y que «hay temas que nos hacen ruido como son el blanquear como le están poniendo el precio al gas y petroleo en la provincia de Neuquén, que es una forma discrecional que lo maneje el gobierno central».

Y agregó: «el avance sobre la potestad de las provincias en las áreas hidrocarburíferas es otro tema que hace ruido». También marcó una contradicción del proyecto con tratados internacionales: «lo que dice el proyecto de ley de que no se van a aumentar impuesto colisiona con el acuerdo que están firmando a nivel internacional que dice que la forma de desincentivar el uso de hidrocarburos, va a ser el impuesto a la emisión de carbono».

«Desde el congreso nosotros vamos a procurar que Neuquén reciba los recursos que corresponden por la mayor producción de gas y petroleo, pero por otro lado vamos a exigir en la provincia que sean bien utilizados los recursos, porque hoy no alcanza si quiera para pagar los sueldos de la provincia», indicó.

E insistió en que hay que «generar un ambiente para que se desarrolle la actividad privada». En ese sentido, marcó que «los días perdidos pro cortes de ruta hacen a la competitividad de cualquier actividad que se quiera desarrollar en la provincia».

Coalición Cívica ARI

La lista de la Coalición Cívica ARI, estará encabezada por Carlos Eguia, y el segundo y tercer lugar lo ocupan «Cata» Uleri y Daniel Castillo.

«Vamos a duplicar los votos», apostó Eguia en diálogo con el programa Vos a Diario. Y especuló: «hay dos bancas que ya están, el Movimiento Popular Neuquino por la cantidad de votos que sacó ocupó una banca, la otra banca la ocupa Cambia Neuquén, y queda una sola banca acá en la provinicia de Neuquén que es para el kirchenerismo o para nosotros».

Señaló que «los candidatos que están hoy son discursos armados solamente para una elección» y marcó que nota en la gente «unas ganas de participar increíbles» y, por ello, confió «estoy absolutamente convencido que vamos a hacer una gran elección el 14 de noviembre».

Sobre las propuestas para el Congreso, aseguró: «al otro día que asumamos vamos a presentar un proyecto de ley para frenar el tema de los créditos UVA, porque están rematándole la casa a la gente». Y en ese sentido indicó que se debe poner «un techo del 18% de interés».

También dijo que trabajará en la «ley Aigo, para devolverle la responsabilidad a la policía, mejor dicho la dignidad a la policía»; así como en la ley de primer empleo. También postuló que los «planes sociales no pueden ser eternos». Y subrayó que presentará «un proyecto de ley donde la jubilación mínima sea del uno y medio del salario básico, vital y móvil» que incluirá «boleto sin costo para jubilados y cuatro pasajes al año» para viajar; así como también «la casa del abuelo, una en cada ciudad» para albergar a adultos mayores sin hogar.

Habló también de la pavimentación ruta 7, que hará tratativas para que se concrete y de que buscará que el tren vuelva a Zapala para potenciar el parque industrial «que da lástima».

Sobre la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas indicó: «como todo lo que hace el kircherismo es una es estafa, nos quieren robar el subsuelo y eso nos corresponde a las provincias».

FIT Unidad

El Frente de Izquieda y de los Trabajadores Unidad, lleva como principal candidato a Raúl Godoy, y en segundo y tercer lugar a Patricia Jure y Gastón Rivero.

Godoy en declaraciones a Vos a Diario señaló que «las PASO fueron un cimbronazo político en todo el país» y que demostraron «por un lado la derrota de los oficialismos» y por el otro «la emergencia de la izquierda como tercera fuerza».

«La idea es afianzar y fortalecer esta alternativa, para que tercera fuerza se sienta en cada rincón del país», confió y aseguró que «elúnico voto seguro es el de la izquierda». «El 15 de noviembre a nosotros nos van a encontrar fortalecidos en las fábricas recuperadas, en los hospitales, en las escuelas y eso la gente lo sabe, y eso es lo que ha afianzado y fortalecido no sólo en términos electorales sino también en términos sociales», agregó.

Respecto de las acusaciones de otros partidos de considerar a las izquierda como violenta y responsabilizarla por las protestas sociales, Godoy señaló que es porque «no quieren que la gente luche, quieren que la gente acepte mansamente que le saquen cada vez más derechos, que sus hijos ni siquiera puedan ir a la escuela, a la univesidad, que vos tengas que resignarte a vivir en lugares donde no tenes luz, no tenes cloacas, donde las escuelas se caen a pedazos».

«Si hay ajuste, va a haber lucha y el Frente de Izquierda va a estar ahí», aseguró refiréndose al no pago de la deuda externa. Indicó que tiene que haber un «desconocimiento soberano a una deuda que no se puede pagar».

Libres del Sur

Por el lado de Libres del Sur, Jesús Escobar va como primer candidato y siguen en la lista Valeria Amstein y Walter Erdozain Gómez.

Escobar contó en declaraciones a RN RADIO que un eje de su campaña es «la defensa del hospital público» y que por ello todos los cierres en las distintas localidades se harán con abrazos simbólicos a los centros de salud.

«Nosotros habíamos decidido tomar como uno de los ejes importantes la defensa del hospital público y coincide con una nueva vuelta de tuerca que el gobierno de Omar Gutiérrez pretende sobre el hospital público», señaló.

Además habló de la necesidad de «crear trabajo, bajar los impuestos de las pymes y comercios que tomen empleados en blanco» y de «enfrentar seriamente los aumentos de precios». En ese punto destacó que es un trabajo de larga data y que no tiene que ver con un postulado en un contexto eleccionario.

También señaló que buscará asegurar el trabajo para mujeres y jóvenes, y que no alcanza solamente con planes de capacitación.

Invitó a «animarse a no votar a los mismos de siempre que son los que han hecho, de un lado y el otro, este desastre en el cual vivimos en la Argentina». «Intentamos ser una voz que represente, en este caso a neuquinos y neuquinas, que no tienen esa voz, pero que al mismo tiempo sufren esos problemas», resumió.

Pero además aseguro que «lo primero que haría si llego al Congreso de la Nación, es tratar que no se designen más inútiles como ministros de Ambiente«. Y en ese sentido, también acusó a Gutierrez de no crear un ministerio de ambiente y favorecer a las operadoras petroleras.

Y también señaló que «el MPN se ha caracterizado por tener poca firmeza para defender el interés de los neuquinos y neuquinas. Neuquen tiene un 50% de pobreza, en una provincia que tienen una renta per capita comparable a Noruega, hay un problema muy grande de distribución de riqueza y de matriz productiva».

Partido Socialista

El Partido Socialista lleva como principal candidata a Sandra Ferrero y le siguen Luis Virgilio Sánchez y Rosa Eliana Cofré.

La primera candidata del partido en declaraciones a RN RADIO manifestó estar sorprendida por la repercusión que tuvo en la agenda política su principal eje de campaña que es el cuidado del medio ambiente. «Hoy todos están hablando del ambiente y eso nos compromete a seguir buscando verdad», confió.

En ese sentido, señaló que desde el partido le pidieron al gobernador Omar Gutierrez «que suspenda la fractura hidráulica, justamente porque ya desde el 2011 hay muchísimo material que da cuenta de la relación entre los sismos y los terremotos» con dicha forma de extracción. Pero contó que también lo hicieron basándose en la emergencia hídrica que vive la provincia: «la fractura hidráulica lleva millones de litros de agua por pozo». Al respecto aseguró que no tuvieron respuesta alguna.

Señaló también que «hay que balancear, ahora estamos en un proceso de extractivismo salvaje donde se habla de millones de dólares que entran y que salen, pero yo no se a donde, ni cuando, porque tenemos 80 escuelas sin funcionar, una verdadera vergüenza; hospitales sin medicación, otra verdadera vergüenza, pacientes oncológicos gravísimos que no logran su medicación aún cuando todos los meses están pagando su obra social como es el Instituto de Seguridad social; es evidente que este crecimiento del que hablan no nos está sirviendo y menos hay un derrame hacia la mayoría del pueblo neuquino».

Además resaltó que «hay otras modalidades de generación de puestos de empleos en los que ni siquiera se ha intentado fortalecer» como todo lo relacionado a la proucción de alimentos. «Hay que ir en otra dirección que no sea esta forma salvaje de lastimar a nuestra madre tierra que es nuestra única casa», sentenció.

Pero también indicó que «en la provincia de Neuquén, con estas gestiones, el tema es el ninguneo (…) los pueblos jamas obtienen una respuesta. Esto nos parece que daña profundamente cualquier sistema que se tilde de democrático». Y confió: «creo que es urgente espacios de mediación, cumplimiento de la constitución nacional, provincial».

Movimiento Popular Neuquino

En el MPN irá como primer candidato el exvicegobernador, Rolando Figueroa, y como segunda candidata, la médica Luciana Ortiz Luna, y en el tercer lugar Osvaldo Llancafilo.

Figueroa será entrevistado este jueves en el programa Vos a Diario de RN Radio (89.3)