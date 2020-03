Cuidado con la "griete"

Algunos con ingenuidad, otros con intencionalidad, otros que no quiero calificar, aseguran que la grieta ("griete" si se quiere más amplia) no existe, que se ha provocado una ficción para aprovechar la división nacional. Otros dicen que sí existe, pero que no debiera existir.

Algunos no quieren más peronismo, ni del verdadero ni del aparente; otros no quieren más liberalismo (le llaman neoliberalismo) y de estas dos posiciones mayoritarias se derivan otras. ¿Son posiciones irreductibles? Como alguien dijo, todos estamos de acuerdo en la libertad de opinión en aquellos asuntos acerca de los cuales no tenemos firmes convicciones. El problema es en los demás temas.

Hay exaltados y siempre los habrá que para discutir ideas descalifican las opuestas con improperios, que rápidamente extienden a los que sostienen esas ideas. Pero también hay gente educada y prudente, inclusive en los medios públicos, que rechazan sin groserías a los que no piensan igual. Pero no se puede negar que hay posiciones inconciliables. ¡Caramba! Aquí hay otra grieta. Esta afirmación es inaceptable para quienes reclaman que “se sienten a conversar y discutir y se pongan de acuerdo”.

Me pregunto de qué lado están los que salen a pasear creyendo que la cuarentena es un chiste, los que insultan a la tripulación de AA que los trae de vuelta, el que agarra a trompadas a un agente de seguridad que le recomienda no salir, los que sabiéndose “sospechosos” van a fiestas.

Yo formo parte del contingente que cree que hay posiciones que implican rumbos y acciones totalmente contradictorias y opuestas, por lo cual no se puede acordar sobre ellas. Solo cabe que una de las partes ceda a las pretensiones de la otra, por lo menos en algunos asuntos. Mientras tanto, por las dudas que sí exista, tratemos de no caer en la grieta, evitar contagios y heridas más graves.

Julián Álvarez

DNI 7.574.027



Zapala