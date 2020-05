“Cuidarnos” una aplicación para hacer más efectivo el aislamiento en Río Negro

Una simple aplicación para dispositivos móviles, permite a los municipios monitorear el cumplimiento de las reglas vigentes en cuarentena y así minimizar el impacto de nuevos brotes de COVID19.

La aplicación "Cuidarnos" fue diseñada en el marco de un proyecto de investigación en conjunto entre profesores de la universidad Nacional del Comahue, el investigador del Conicet, Fausto Firstater y propietarios de la empresa Patagonia Dev.

Actualmente esta siendo aplicada en las localidades de Choele Choel, Lamarque e Ingeniero Jacobacci.

En la localidad de la Región Sur rionegrina, comenzó a implementarse a partir de hoy en los puntos de control ubicados en los ingresos a la ciudad y en establecimientos educativo donde se entregan módulos alimenticios.

En los próximos días se implementará en bancos y comercios y donde se detecte afluencia masiva de personas.

El proyecto fue presentado en el “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y en abril, cuando comenzaron a aparecer los brotes de COVID-19 en la provincia, desde Patagonia Dev, se pusieron a disposición los recursos para abordar el proyecto y poder contar con esta valiosa herramientas con la mayor celeridad posible.

Según detalló, Mariano Soria, responsable Departamento de Informática y Tecnología de la Universidad Nacional del Comahue, esta aplicación permite recibir alertas sobre conglomerados de personas en locales comerciales, monitorear el cumplimiento de la cuarentena, descongestionar la circulación de personas, impedir el ingreso a locales u oficina a ciudadanos que deben estar en cuarentena, registrar en los puestos de Policía Caminera o de Control Municipal las personas que ingresan a la localidad y deben aislarse por 14 días, y contar con trazabilidad que permita identificar rápidamente a posibles infectados cuando aparece un nuevo caso positivo.

“La primera implementación de esta aplicación fue en la localidad de Choele Choel con gran éxito.

Desde ese municipio entendieron la importancia de contar con información precisa para la toma de decisiones. Nos abrieron las puertas y trabajamos en conjunto para aprovechar al máximo de esta herramienta. Hoy, la localidad no solo logró levantar el cordón sanitario, sino que ya no tiene casos activos. Ahora la estamos replicando en Lamarque y Jacobacci” sostuvo. Aclaró que la aplicación solo las instala al personal municipal, de Salud, y de otras fuerzas seguridad acordes a un punto de control. “No la instalan los ciudadanos. Y no es un sistema de seguimiento”.

Soria resaltó la utilidad de la aplicación “Cuidarnos” para municipios en las distintas etapas de la cuarentena. Ya sea para aquellos que desean controlar los casos existentes, como los que buscan poner en marcha la economía regional contando con una herramienta de prevención que posibilite contener rápidamente la propagación del virus.

“Cada municipio tiene sus políticas de circulación, por día, horarios, sexo, etc, pero éstas no pueden ser efectivas si no existe una herramienta de monitoreo que garantice su cumplimiento. ´Cuidarnos´ permite a cada comuna configurar sus reglas de circulación, posibilitando la flexibilización y la puesta en marcha la economía regional sin descuidar la salud poblacional” agregó.

El algoritmo de “Cuidarnos”, también, va determinando si se produce una aglomeración en algún comercio o espacio de circulación, y esto dispara una alerta en el municipio y es un sistema totalmente gratuito para los gobiernos locales.

“Les quisimos dar un enfoque social, sabíamos que no podíamos salir a comercializar en medio de la pandemia. Lo único, cada municipio debe aportar $1 por habitante para sostener el costo de la infraestructura” sentenció Soria.