Pablo Bernasconi expone sus “Pensamientos ilustrados”

R- No, la escultura es una instancia dentro de la producción artística que se desarticula luego de que la fotografío. La fotografío porque trabajo con volúmenes. La escultura no es algo que se exponga porque trabajo desde lo efímero también.

P- ¿Cómo te inspirás para llegar a una obra?

R- Las ideas no son fortuitas ni casuales, sino que uno encuentra las ideas cuando las busca o cuando se traza ciertos objetivos.

Uno tiene una idea e inmediatamente esa idea magnetiza otras ideas que en otro momento hubiesen quedado descolgadas pero dentro de ese contexto cobran muchísimo sentido.

P- Los músicos graban ese acorde que le vino a la mente para después desarrollarlo, un escritor anota en un papelito, ¿qué hace un artista plástico cuando se encuentra con esa idea?

R- Los cuadernos (risas). Los dibujantes siempre andamos con cuaderno y lápiz.

Antes yo era más de papel y lápiz, pero aprendí a moverme con diferentes cuadernos portables.

P- Tu trabajo está muy relacionado con la actualidad. ¿Siempre es así o te permitís cierta abstracción de vez en cuando?

R- No, la abstracción no es un campo que use para crear. Cuando lo intenté, fracasé. Ahora estoy escribiendo poesía y ahí sí hay un recorrido diferente.

Pero la abstracción no es algo que pueda manejar.

No es que no me guste la abstracción, no lo puedo manejar.