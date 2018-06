Palimpsestos: Andares

Decididamente lo mío es el camino, en su expresión más elemental; el camino que se camina, ese que se hace camino al andar como dice don Antonio. Seguramente vos tendrás en tu memoria o en tu cotidianeidad caminos que son queridos. Recuerdo la interminable calle Y de la Colonia Rusa, recta hasta el fondo de la colonia, por ella y su empedrado caminó parte de mi infancia rumbo a la escuela, mi adolescencia en verano con sus olores a eucaliptos e hinojos y el rumor del agua que corría custodiándola.

Hay otros senderos que he perdido, que tienen que ver con lugares ya caducos como el camino a la casa de una antigua novia allá en el barrio Trapiche; o el camino interminable en medio de los viñedos, después del trabajo, entre álamos centenarios que arrimaban sombra a la espera de que alguien me acercara a casa. Están perdidos porque ese que fui, también se perdió en el recodo.

Me gusta caminar aunque mi físico lo disimule, me gusta el moroso acercamiento a las cosas, a la gente, a los paisajes. Soy esa especie de “flaneur”, que Walter Benjamín etiquetó para el paseante urbano de finales del siglo XIX. No hay placer mayor que caminar por las calles de ciudades que no conozco, de ir descubriéndolas lentamente, poco a poco; de mirar las fachadas de las casas, de los edificios, la cara de las personas a las que seguramente jamás volveré a cruzar en mi vida; de tomarme descansos en las mesas de los cafés y ver pasar la vida cotidiana. Porque un paseante está casi siempre al margen de lo cotidiano, se sustrae por algunos momentos o días del férreo mandato social.

Hay un cuento que me gusta mucho de Ray Bradbury que se titula “El peatón”, y es precisamente la historia de un paseante nocturno que camina por el solo placer de caminar.

Más allá de la hipérbole, el espacio urbano y también los otros, sólo se conocen profunda o verdaderamente caminando, jamás en los digitados, previsibles y comerciales “city tours”, como nos pretenden hacer creer en su repetida perorata los/as guías de turismo del paisaje enlatado.