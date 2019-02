Lautaro Vilo brinda estrategias creativas

R- Hay algo que se va sedimentando. Tengo la sensación de que siempre estoy empezando. Me sorprenden algunas cosas. Tuvimos el primer ensayo general del “Hamlet” que traduje y fue un momento en el que dije “wow”: vamos hacer esto en la sala Martín Coronado que no se hacía desde el año 1981. Ahí me agarra esa cosa de que “has recorrido un largo camino”. Mientras das clases todo el tiempo estás pensando, buscando variantes y formas. Tratando de organizar una devolución lo más útil posible. Organizar una idea subjetiva sobre algo que está en formación te lleva a pequeños descubrimientos. Me pongo a pensar cómo solucionamos el problema. Ese laburo, cuando más creativo es, más te da la sensación de que estás empezando. Hay ciertos problemas básicos sobre los cuales siempre estás volviendo. El teatro es, de alguna manera, la síntesis de los medios.

P- ¿Por qué te fuiste a Buenos Aires?

R- Me fui a estudiar teatro como podría haberme ido a estudiar odontología. Había jugado al rugby en Neuquén y habíamos salido campeones y todo. Después del festejo fuimos a ver un show musical y dije “quiero estar arriba de un escenario”. Estaba buscando en una guía qué podía estudiar y ahí descubrí que podía estudiar teatro en Tandil. Le dije a mi viejo: “Quiero ir a estudiar teatro”. Me parecía que podía ser divertido. Tenía que ver con leer (y a mí me gustaba mucho leer). En el cuarto año de la carrera lo tuve a Mauricio Kartun como profesor. Fue una persona muy importante para mí y apareció el tema de la dramaturgia. Me fui a CABA que era algo que quería hacer desde chico.

P- ¿Por qué volvés a Plottier para dar un taller de dramaturgia?

R- Hace rato que andaba con ganas de hacer algo y tengo algunos amigos que se dedican a eso. Tengo una hija de cuatro años y está bueno que tenga contacto con los abuelos y los primos. Este año se juntaron las dos inquietudes: poder dar clases y también poder ir a dar cursos allá (por Plottier). La idea que tengo es poder hacer un trabajo más sistemático: dictar talleres más seguido. Estoy contento con el eco que tuvo. Me pone contento y me emociona.

P- Suena a “el hijo pródigo vuelve a su tierra” ¿Te sentís un poco eso?

R- (risas) No, no. Es complicado transportar a toda la gente. Me agarró como una cosa de “organizar para transmitir las cosas que recogí en el camino...”. Vi algunas obras que se están dando en CABA. Vi un teatro (El Zaguán) en el que están pasando cosas. Fue una cosa inesperada la afluencia de público. Ahí hay un movimiento que está buenísimo. Recuerda las funciones del teatro off de CABA. Si puedo colaborar con los contenidos parece que cumplo con una necesidad. Tengo ganas de empezar algo pedagógico en la zona. Desde que nació mi hija extraño mucho más Plottier. Ser padre te pone muy en línea con tus padres. La relación con la naturaleza es otra, definitivamente.