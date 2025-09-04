25 años de la Orquesta Sinfónica de Neuquén: el homenaje a su creador, Naldo Labrín

La Orquesta Sinfónica de Neuquén festejó su 25° aniversario en el Cine Teatro Español con un homenaje al maestro Reinaldo “Naldo” Labrín, quien le dio forma al proyecto y se consagró como el primer director de la orquesta.

La iniciativa nació en el 2000 por parte del Gobierno de la Provincia, bajo la administración de la Fundación BPN. En esa época se convocó a músicos de todo el país y del exterior mediante audiciones.

Naldo escribió los primeros capítulos de la historia de la Orquesta de la Provincia. Junto a una decena de músicos muy jóvenes, iniciaron la actividad como Orquesta de Cámara y ofrecieron el primer concierto el 18 de agosto de 2000 en el Cine Teatro Español.

El último viernes, en el lugar donde comenzó esta historia, Naldo regaló el estreno de la bellísima obra «La Angostura», suite para cuerdas y arpa solista, inspirada en la Villa, con tres capítulos: I – El Lago, II – Arrayanes, III – Arroyos de Cordillera.

Labrín creó el célebre grupo Sanampay y fue guitarrista y arreglador de Alfredo Zitarrosa. Entre tantos hitos de su carrera artística, se destaca que fue fundador de la Orquesta Cámara Universidad de Lanús, Orquesta Sinfónica del Neuquén, de la Orquesta de Cámara del Comahue y del Coro de la Fundación del Banco Provincia del Neuquén, entre otros.

En reconocimiento, la presidente de la Fundación BPN Marlene Velásquez Herwitt le entregó una batuta grabada y en representación de los primeros integrantes Clara Nardozza (guía de violas) le entregó un presente conmemorativo.

El maestro ofreció palabras de agradecimiento. «No es fácil rememorar esos inicios. Éramos apenas 12 músicos, hoy quedan seis de los fundadores», recordó ante el público. «Comenzamos en la sala Alicia Fernández Rego, con muchas dificultades. Yo vivía en Buenos Aires y el gobernador me dijo ‘Quiero que te vengas’. Yo respondí que podía poner otro director, pero él insistió: ‘Si no está tu cara, no hay orquesta’. Y así fue, porque si yo no venía, esto no nacía”, relató.

“Lo que se da entre quienes tocan y quienes escuchan, ese puente, ese vínculo es quizá el más alto nivel de lo que es la cultura«, dijo. «Porque en ese encuentro se da lo que toda comunidad necesita para crecer como tal».

Así, agradeció «a la gente». “Yo no voy a estar para los próximos 25 años, pero que van a existir 25, 50, 70, porque si hay voluntad política, nunca muere y es por lo que hay que luchar», expresó. «Esto no es un gasto, es una inversión necesaria para el alma de la gente. Todo gobernante que lo entienda va a construir una sociedad mejor”.

Naldo Labrín continúa creando, formando e inspirando. «Este homenaje es para él: celebramos su obra y agradecemos su legado”, indicaron desde la Fundación del BPN.