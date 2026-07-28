Agatha Christie: los viajes, venenos y lugares reales que inspiraron sus novelas más famosas

Su infancia en el pintoresco condado inglés de Devon, la fascinación por los trayectos en ferrocarril y su trabajo como voluntaria durante la Primera Guerra Mundial moldearon el universo creativo de Agatha Christie. A 50 años de su fallecimiento, la vida de la escritora más vendida de todos los tiempos vuelve a cautivar a millones de lectores.

En ese marco, la Biblioteca Británica de Londres ultima los detalles de «Agatha Christie: Un mundo de misterio», una gran muestra que inaugurará en octubre. Según informó la agencia EFE, la exhibición reunirá manuscritos inéditos, documentos y objetos personales que revelarán facetas poco conocidas de la autora, como su afición al surf en Hawái, el patinaje y la arqueología.

Su trayectoria rompió los moldes para las mujeres de su época y dejó un legado narrativo que definió para siempre las reglas del género policial.

El origen de los venenos y las travesías en el Orient Express

Nacida en 1890 en la ciudad costera de Torquay, la joven Agatha creció fascinada por las historias de Jane Austen, Charles Dickens y el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Pero el salto técnico en su carrera ocurrió en las trincheras de la salud: durante la Gran Guerra trabajó como dispensadora en una farmacia militar. Allí aprendió la dosificación exacta de sustancias tóxicas, convirtiendo al veneno en su recurso homicida preferido a la hora de tramar asesinatos literarios.

A ese conocimiento científico sumó la pasión por la aventura. Tras casarse con el arqueólogo Max Mallowan, sus recorridos en tren por Europa y las campañas en Oriente Medio le dieron el marco ideal para escribir clásicos inoxidables como Asesinato en el Orient Express (1934) y Muerte en el Nilo (1937).

Hércules Poirot y Miss Marple: personas reales detrás del mito

Los detectives más icónicos de la literatura no surgieron de la nada, sino de la agudeza con la que Christie observaba su entorno:

Hércules Poirot: El célebre investigador de bigote impecable nació en El misterioso caso de Styles (1920) tras un reto de su hermana Madge. Su figura estuvo inspirada en un oficial de policía belga que llegó como refugiado a Torquay durante la guerra.





El célebre investigador de bigote impecable nació en (1920) tras un reto de su hermana Madge. Su figura estuvo inspirada en un oficial de policía belga que llegó como refugiado a Torquay durante la guerra. Miss Marple: La perspicaz anciana de pueblo fue modelada a imagen de la abuela materna de la autora, una mujer de modales amables que «siempre sospechaba lo peor de los demás y casi siempre acertaba», según recordó la comisaria de la muestra, Lucy Rowland.



Los escenarios donde cometió sus crímenes literarios

La geografía británica está repleta de los paisajes que Christie transformó en escenas del crimen. Su residencia estival de Greenway, a orillas del río Dart, fue el escenario de El templete de Nasse-House (1956), mientras que la costa de Devon y la isla de Burgh dieron vida a la atmósfera claustrofóbica de Y no quedó ninguno (1939) y Maldad bajo el sol (1941).

Con más de 2.000 millones de libros vendidos en 100 idiomas —una cifra solo superada por la Biblia y William Shakespeare— y récords históricos como la vigencia teatral de La ratonera, la reina del misterio mantiene intacto el secreto para atrapar a nuevas generaciones de lectores.