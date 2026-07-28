Javier Milei avanza con más privatizaciones: concesionaron más de 2.500 km de rutas nacionales, qué empresas ganaron

El Poder Ejecutivo nacional formalizó la adjudicación de la concesión de nuevos tramos de rutas nacionales. La medida se enmarca en el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales y se informó mediante la Resolución 1149/2026, publicada este 28 de julio en el Boletín Oficial.

Las empresas que ganaron la concesión de más de 2.500 km de rutas nacionales

La nueva medida, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, aprueba lo actuado en la seguda etapa de la licitación pública y detalles cuáles son las empresas que pasarán a administrar cuatro tramos estratégicos de la «Red Federal de Concesiones – Etapa II-B».

Según la información brindada, las empresas ganadores deberá encargarse de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

En total, los corredores concesionados suman más de 2.500 kilómetros que se dividen en los Tramos Mediterráneo (Ruta nacional 7 y 35), Puntano (Ruta nacional 8, 36, A-005 y 193), Portuario Sur (Ruta nacional 9 y 188), Portuario Norte (Ruta Nacional 9, 33 y A-008).

En el detalle de la Resolución se informó que las empresas ganadoras son:

Tramo Mediterráneo : adjudicado a la unión transitoria de empresas CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., con una tarifa ofertada de $1.989,67 (sin IVA).

: adjudicado a la unión transitoria de empresas CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., con una tarifa ofertada de $1.989,67 (sin IVA). Tramo Puntano: otorgado a BASAA S.A. – CECOSA S.A., por un valor de $1.440,08 (sin IVA).

otorgado a BASAA S.A. – CECOSA S.A., por un valor de $1.440,08 (sin IVA). Tramo Portuario Sur : también asignado a CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., con una oferta de $1.256,03 (sin IVA).

: también asignado a CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., con una oferta de $1.256,03 (sin IVA). Tramo Portuario Norte: quedó en manos de la firma CPC S.A., con una tarifa de $1.856 (sin IVA).

El Gobierno recordó que la adjudicación se enmarca en la Ley Bases que declaró a las empresa Corredores Viales como «sujeta a privatización». Seguido de ello, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.

La medida tiene con fin asegurar el mantenimiento, la reparación de las calzadas, la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

El Ejecutivo con esta modalidad busca delegar al sector privado la gestión de importantes nodos viales para así aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.

Con información de Noticias Argentinas