Guía para viajar a Chile: a cuánto cotiza el peso chileno hoy, martes 28 de julio

En pleno recambio de las vacaciones de invierno 2026, quienes planean cruzar la cordillera reciben un alivio para el bolsillo. Este martes 28 de julio, la moneda trasandina profundiza su tendencia a la baja en las pizarras de referencia, abriendo una oportunidad clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro.

Con el peso chileno cediendo terreno frente al argentino, se encienden las calculadoras para definir la mejor estrategia de pago antes de encarar los pasos fronterizos: ¿conviene apostar fuerte al efectivo o siguen rindiendo las tarjetas en los comercios del vecino país?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 28 de julio de 2026?

Martes 28 de julio de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.69 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $168.679 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 28 de julio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 28 de julio de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 28 de julio de 2026:

$1.470,00 para la compra

para la compra $1.520,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 28 de julio de 2026:

$1.460,00 para la compra.

para la compra. $1.530,00 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 28 de julio de 2026?

A mediados de julio de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este 28 julio de 2026, según el último reporte: