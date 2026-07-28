El gobierno de Venezuela inspeccionará más de 30.000 edificaciones tras el doble terremoto sufrido un mes atrás

El doble terremoto ocurrió el 24 de junio y afectó a gran parte de la población de Caracas y La Guaira (Foto: archivo)

El gobierno de Venezuela continúa con las tareas de inspección de edificios, mientras se profundiza la evaluación para determinar el nivel de daño estructural y definir las obras de reparación y reconstrucción necesarias.

El operativo forma parte del plan de habitabilidad impulsado por el Gobierno venezolano, que despliega brigadas especializadas en distintas localidades para inspeccionar inmuebles, evaluar riesgos y coordinar las tareas de reconstrucción en las áreas más golpeadas por el desastre. Las tareas fueron confirmadas por la mandataria presidencial Delcy Rodríguez.

El gobierno de Venezuela inspeccionará más de 30.000 edificaciones para determinar los daños recibidos

Según el último informe oficial, ya fueron revisadas más de 30.000 edificaciones en las zonas afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. Las evaluaciones permitieron clasificar cada inmueble mediante un sistema de colores que identifica el grado de afectación.

Las viviendas identificadas con color amarillo, que presentan daños pero no comprometen su estructura principal, comenzaron a ser intervenidas para su recuperación. En tanto, aquellas catalogadas con color rojo permanecen bajo análisis técnico para definir si serán reparadas o deberán ser demolidas.

Paralelamente, el Colegio de Ingenieros de Venezuela informó que realizó inspecciones independientes sobre más de 8.000 estructuras. De acuerdo con sus relevamientos, más del 70% de los edificios analizados fueron considerados habitables, mientras que cerca de una cuarta parte requiere precauciones especiales o fue declarada no habitable.

Tanto Caracas como La Guaira fueron las ciudades más afectadas por los terremotos.

(Foto: AFP)

Desde esa entidad profesional indicaron que las inspecciones continuarán en sectores con alta densidad poblacional y en zonas donde existen construcciones de mayor antigüedad, con el objetivo de detectar posibles fallas estructurales que representen un riesgo para los habitantes.

Doble terremoto en Venezuela: los últimos registros oficiales de la tragedia

El balance oficial difundido al cumplirse un mes de la tragedia señala que los terremotos dejaron 5.546 personas fallecidas, 16.740 heridas y 17.907 personas que perdieron sus viviendas. Además, se contabilizaron 856 edificios con distintos niveles de daños y 190 inmuebles completamente colapsados.

Mientras avanzan las tareas de reconstrucción, distintas organizaciones humanitarias mantienen la asistencia a las comunidades afectadas mediante atención médica, distribución de insumos, acceso al agua potable y apoyo psicosocial para miles de damnificados.

En paralelo, el Banco Mundial estimó que los daños materiales provocados por los terremotos ascienden a unos 19.600 millones de dólares y advirtió que una recuperación lenta podría afectar el crecimiento económico de Venezuela durante los próximos años.

Con información de NA