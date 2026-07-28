Río Negro declaró de interés público y licitó dos áreas petroleras maduras con una inversión de USD 12 millones

La apertura de ofertas está prevista para el 4 de septiembre, a las 12, en la sede del organismo provincial en Cipolletti. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro declaró de interés público la iniciativa privada presentada por la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (EDHIPSA) para desarrollar de manera conjunta las áreas Puesto Flores-Estancia Vieja y Puesto Prado. La medida permitió avanzar con un concurso nacional e internacional para licitar la explotación sobre ambos bloques.

El proyecto contempla una inversión mínima de USD 11.990.200 durante los primeros cinco años de la concesión y apunta a reactivar áreas maduras mediante trabajos de recuperación de pozos e incorporación de nuevas inversiones. Según indicó el Gobierno en un comunicado oficial, la Provincia busca así incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo.

Una única concesión para ambas áreas petroleras en Río Negro

La propuesta fue presentada por EDHIPSA el 1 de junio de este año y plantea integrar la operación de Puesto Flores-Estancia Vieja y Puesto Prado bajo una sola concesión. Según el decreto publicado en el boletín oficial, esa modalidad permitirá optimizar la planificación de las operaciones, mejorar el aprovechamiento de los recursos técnicos y económicos y recuperar gradualmente la producción de ambos yacimientos.

Los informes técnicos elaborados por la Secretaría de Hidrocarburos concluyeron que el programa de inversiones resulta viable y recomendaron administrar ambas áreas de forma integrada para reactivar pozos de baja productividad, garantizar la continuidad operativa y maximizar el aprovechamiento de las reservas remanentes.

El plan de trabajo incluye la reactivación de pozos inactivos mediante tareas de pulling, intervenciones de workover, nuevos punzados, repunzados y fracturas hidráulicas para mejorar la recuperación de hidrocarburos. Además, establece una regalía del 12%, mientras que el monto mínimo de inversión podrá ser superado por las empresas que participen del proceso licitatorio.

Tras declarar de interés público la iniciativa, el Gobierno aprobó el pliego de bases y condiciones y autorizó a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente a convocar el concurso público nacional e internacional que definirá al futuro concesionario.

Aunque la iniciativa fue impulsada por la empresa estatal, la concesión no será adjudicada de manera directa. El decreto reconoce a EDHIPSA el derecho de preferencia previsto en el artículo 46 de la Ley Nacional de Hidrocarburos, por lo que podrá igualar la mejor oferta presentada durante el concurso y acceder a la concesión en igualdad de condiciones con el oferente mejor calificado.

Una nueva etapa para ambos yacimientos

En el decreto publicado en el boletín oficial, el Gobierno de Río Negro explica que las áreas Puesto Flores-Estancia Vieja y Puesto Prado eran explotadas por President Petroleum S.A., cuya quiebra fue declarada en agosto de 2025. A partir de esa situación, la Provincia dispuso la caducidad de las concesiones y encomendó de manera transitoria a EDHIPSA la continuidad de las operaciones para garantizar la producción, la seguridad de las instalaciones y la preservación de los puestos de trabajo.

Con la declaración de interés público de la iniciativa y el llamado a licitación, Río Negro busca ahora abrir una nueva etapa para ambos yacimientos, con el objetivo de atraer inversiones, recuperar la producción y otorgar una concesión de largo plazo para el desarrollo integrado de las dos áreas.