Andreas Kisser con Diario RÍO NEGRO: «No somos esclavos del pasado, Sepultura es un espíritu libre»

Las bandas pueden terminar de muchas maneras. O no terminar. No es el caso de Sepultura, que hace dos años decidió darse por terminada. Muchas veces, no todas, pero sí muchas veces, las bandas terminan mal. Tampoco es el caso de Sepultura, que decidió hacerlo porque concluyó que más de cuatro décadas ya habían sido suficiente. Y que hacerlo en un buen momento era el mejor momento posible.

Dos veces pudo haber terminado Sepultura. La primera, hace exactamente treinta años y de muy mala manera, cuando se fue su frontman Max Cavalera, pero sobrevivió. La segunda vez fue diez años después, en 2006, cuando se fue su baterista Igor Cavalera. Y también sobrevivió a fuerza de buenas decisiones y un espíritu inquieto y siempre creativo.

En 2026, Sepultura tomó la decisión de desconectarse. O, en palabras de la propia banda: “una muerte consciente y planificada”. Sus músicos pensaban literalmente en una eutanasia para Sepultura: “El derecho a una muerte digna. ¡El derecho a elegir vivir libremente y a elegir cuando morir!”, decían en aquel comunicado oficial de 2024, cuando anunciaron el final.

Por supuesto que ese derecho a una muerte digna se tradujo en gira mundial, la Celebrating Life Through Death Tour, que no es otra cosa que celebrar la vida a través de la muerte. Al fin y al cabo, se trata de una banda llamada Sepultura.

Dos años y decenas de conciertos por todo el mundo después de aquel anuncio, esa “muerte digna” se acerca: el siete de noviembre, Sepultura dará en San Pablo su último concierto. Pero antes se dará una vuelta por la Argentina. Y esa vuelta incluye el Alto Valle: este domingo, a las 21, en el Círculo Italiano de Cipolletti. Pero los Sepultura no estarán solo: Eskulapio y Tuerkas, a las 19.30 y 20, respectivamente, abrirán la jornada. Las entradas están disponibles a través de tuentrada.com.

Sepultura hizo lo imposible: que una banda surgida de los márgenes de una Belo Horizonte industriosa y alejada del corazón cultural tradicional de Brasil conquiste el mundo con un thrash metal que combinó los aspectos globales del género con otros propios del país, un país como Brasil en el que, a mediados de los ‘80, el metal no existía.

“Cuatro chicos de Aston, ¿quién lo hubiera pensado, eh?”, dijo el bajista Geezer Butler sobre los orígenes de Black Sabbath al despedir a Ozzy. Las mismas palabras le caben a Sepultura: “Cuatro chicos de Belo Horizonte, ¿quién lo hubiera pensado?”

Creada en 1984 por los hermanos Max e Igor Cavalera, junto al bajista Paulo Jr., Sepultura tomó su forma clásica cuando, en 1986, se incorporó el guitarrista Andreas Kisser. El cuarteto grabó cuatro discos que marcaron el rumbo no solo de la banda, sino del thrash metal global. Su punto más alto fue Roots (1986), pero también el primer gran quiebre: la salida de Max Cavalera, su cantante.

Rápidos de reflejos y decididos a continuar, lo reemplazaron con el estadounidense Derrick Green. Con el nativo de Cleveland al frente, Sepultura no fue ni mejor ni peor, sino que le sucedió algo más interesante: con Derrick Gree Sepultura evolucionó.

Dos mil seis fue el otro quiebre: la salida de Igor dejó a Sepultura sin los hermanos Cavalera. Una vez más, Kisser decidió seguir. Jean Dolabella, entre 2006 y 2011, y Eloy Casagrande, entre 2011 y 2024, fueron los bateristas de Sepultura que siguió evolucionando en su sonido, ahora más inclinado hacia el groove.

Mientras todo esto sucedía, un miembro tan silencioso como determinante a la vez seguía allí desde el primer momento: Paulo Jr., el bajista imprescindible de Sepultura. En rigor de verdad, es el único miembro original que llegó hasta el final.

Derek (Green) trajo consigo un mundo completamente nuevo para nosotros, nuevas posibilidades. Nos ayudó a llevar a Sepultura a otro nivel» Andreas Kisser

El guitarrista Andreas Kisser, miembro de Sepultura desde 1986.

No menos cierto es que tres de los cuatro Sepultura que tocarán esta noche en Cipolletti se mantienen unidos desde hace treinta años, tiempo en el cual grabaron nueve discos de estudio y un EP, The Cloud of Unknowing, con cuatro canciones originales editado en abril de este año, con el joven baterista Greyson Nekrutman en lugar de Casagrande.

Antes del show en el Círculo Italiano cipoleño, Andres Kisser respondió en exclusiva unas preguntas de Diario RÍO NEGRO.

P: ¿Por qué decidieron dar por finalizada la historia de Sepultura en los términos que lo harán, con gira despedida y un último concierto en Belo Horizonte?

R: Decidimos hacer esta gira de despedida para celebrar nuestros 40 años de carrera en nuestro mejor momento. Creo que estamos muy organizados y tenemos el control total de nuestra trayectoria, inspirados por todo lo que conlleva una gira de despedida; ha sido nuestra mejor gira hasta la fecha. Hemos tocado en estadios con todas las entradas agotadas por todo el mundo y en los festivales más grandes, junto a nuestros amigos, el equipo técnico y la dirección, pasándolo genial en la carretera. Es fantástico poder controlar tu carrera de esa manera, en lugar de esperar a que un factor externo ponga fin a la banda, o a que surjan peleas o cualquier otra cosa.

P: ¿Qué significa hacerlo también en Argentina? Y vendrán a Cipolletti, ¿conocen la región de la Patagonia?

R: Argentina es un lugar muy especial para nosotros. Es uno de mis países favoritos. Tengo muchos amigos. Admiro su cultura y todo lo que hay en torno a Argentina; siempre lo pasamos genial y damos conciertos increíbles, desde la primera vez que tocamos en la Federación de Box, en 1990, fue increíble. Seguimos teniendo muchas ganas de tocar en Argentina. Y es como si fuera nuestro segundo hogar. Es una sensación muy intensa. Los fans son tan apasionados y fieles. Y estamos muy agradecidos y contentos de tener esta oportunidad de ir a Cipolletti. Ya hemos estado en la Patagonia otras veces, en Puerto Madryn hace unos años. Y es un lugar precioso, increíble. Y estamos muy contentos de tener esta oportunidad de nuevo.

P: Cuando tomaron la decisión y miraron hacia atrás, ¿qué vieron, con qué historia de Sepultura se encontraron?

R: Como una historia realmente única. Es una historia muy singular sobre la música, sobre un grupo procedente de Brasil. Todas las dificultades que, para mí, supone venir de un país del tercer mundo, de Sudamérica; es muy difícil conseguir equipos y buenos estudios, y también gente con los conocimientos necesarios para trabajar. Tenemos que encontrar soluciones y buscar formas de grabar los primeros álbumes, y esa es una de esas historias fantásticas. Demostramos que todo es posible. Si crees en ti mismo y te preparas, estudias y mantienes una actitud abierta ante nuevos retos y a aprender nuevos elementos y nuevas formas de tocar música tal y como hicimos nosotros. Y es una historia preciosa. 42 años de una historia única que ha inspirado a tantos jóvenes músicos sudamericanos a coger un instrumento y formar su propia banda. Y es increíble. Es fantástico estar aquí hoy.

Creo que Sepultura es un espíritu libre. Creamos un Sepultura cada día. Y ahí reside la belleza de la vida. Eres libre de hacerlo. Nosotros no somos esclavos del pasado». Andreas Kisser

P: Y yendo al otro extremo de la historia, qué es lo primero que les viene a la mente de aquellos inicios en Belo Horizonte?

R: Creo que lo primero que se me viene a la mente es nuestra amistad y nuestra confianza en aquello en lo que creíamos; nuestras familias nos apoyaron mucho, la de Max y la de Igor, y la de Paulo, tanto su madre como sus padres y sus hermanos y hermana. Mi familia también: mi madre, mi padre y mis hermanas siempre me han apoyado mucho en nuestra decisión de dedicarnos al arte y a la música, y de ser artistas, lo cual fue muy difícil de explicar, ya sabes, cuando éramos muy jóvenes, cuando me dejé crecer el pelo y esas cosas, y tocaba la guitarra. Pero nuestras familias fueron fundamentales para que pudiéramos elegir, ya sabes, para encontrar nuestro propio camino hacia la profesionalidad en las artes y la música, así que les estaremos eternamente agradecidos, a nuestras familias y a la forma en que nos apoyaron para que hoy estemos aquí.

P: ¿Por qué eligieron el inglés para casi todas sus letras, fue una decisión estética, musical, por el género que hacían?

R: Bueno, porque el inglés era el idioma de la música heavy. Nos influyeron otras bandas que no eran inglesas ni estadounidenses, como Scorpions, de Alemania. Cantaban en inglés. Boy Balls, de Canadá, de la parte francófona del país, también cantaban en inglés. Loudness, de Japón, cantaban en inglés. Así que era como una especie de tradición: tener música para cantar en inglés. Y eso nos abrió las puertas al mundo para hacer algunas giras. Ya sabes, fue fundamental para nosotros expresarnos, independientemente del idioma; el mensaje es lo más importante. No se puede traducir el mensaje a ningún idioma. Aprendí el mensaje del heavy metal traduciendo canciones de Iron Maiden y Black Sabbath, entre otros, intentando aprender lo que decían y todo eso. Y así incorporamos nuestras influencias y nuestra experiencia como brasileños a nuestra música. Pero eso es algo que expresamos a través del inglés, que, como he dicho, nos abre las puertas del mundo a Sepultura.

P: ¿Cuáles fueron los desafíos estéticos y musicales que debieron afrontar a lo largo de todos estos años para sostener una vigencia como la que tienen?

R: Todos los retos que te imagines para ganarse la vida como músico, para aprender… Yo sigo estudiando música hoy en día. Estudiaba música todos los días. Estudiaba música clásica. Estudié música tradicional brasileña e incluso música de otras culturas, como la turca o la cubana, ya sabes, tengo varios instrumentos en casa con los que me gusta pasar el rato probando cosas nuevas y diferentes. Así que mantén los oídos bien abiertos siempre.

P: Uno de esos grandes desafíos fue remplazar al frontman original en el mejor momento la banda. Pero Derrick Green lleva casi treinta años al frente. ¿qué le aportó al sonido y el estilo vocal de Sepultura?

R: Sí, Derek trajo consigo un mundo completamente nuevo para nosotros, nuevas posibilidades. Es un cantante que sabe cantar y tiene sentido de la melodía, además de ser muy enérgico. Y con una trayectoria diferente, tú ya sabes, influencias que se han ido forjando a lo largo de su trayectoria en la escena hardcore, como bandas como Bad Brains o Gromax. Lo cual influyó también en Sepultura.

Y nos aportó sus letras. Escribe de maravilla. Es un tipo que lee mucho. Hablamos mucho de libros, documentales y cosas así. Y es un tipo muy listo e inteligente que habla alemán. Sabe hablar portugués, por supuesto, e inglés. Es una persona muy consciente, con una visión global, culta e inteligente. Además de ser un cantante fantástico, nunca veo a Derek perder la voz. Es un cantante muy disciplinado. Hace sus ejercicios. Se toma una copa. No fuma. Y es un tipo fantástico con el que da gusto estar. Aprendemos muchísimo de él y nos ayudó a llevar a Sepultura a otro nivel.

El bajista Paulo Jr., único miembro original de Sepultura.

P: Se despiden con música nueva: The Cloud of Unknowing. Un gran final, por cierto. ¿qué me pueden comentar acerca de las canciones del EP?

R: No teníamos pensado escribir nada nuevo. Se trataba de hacer la gira y sacar un álbum en directo, que saldrá el año que viene. Estamos trabajando en ello, en este nuevo álbum, este álbum en directo que estamos grabando en cada concierto desde que Grayson se unió al grupo. Y, sin embargo, nos sentimos tan bien con Grayson, la química, lo bien que nos llevamos, es un músico increíble. Y decidimos hacer este EP con cuatro canciones que tenía, maquetas y riffs por todas partes. Los riffs que compuse, sobre todo durante el confinamiento, en 2020 y 2021, en los que ahora estamos trabajando en este EP. Y estamos tocando las canciones en directo. Es una improvisación fantástica. Es genial ver a los fans cantando con nosotros las nuevas canciones y todo eso. Y si es genial para la celebración con todo el material que hemos hecho a lo largo de los años, eso supone una gran representación de lo que es Sepultura hoy en día.

P: ¿Qué banda sienten que es hoy Sepultura finalmente?

R: Es un grupo musical que se caracteriza por su libertad de expresión. Y eso es un logro increíble. No tenemos miedo de probar cosas nuevas y de ampliar los límites del metal hasta el extremo, para luego romperlos. Si no hubiéramos sido así Sepultura no estaría aquí. Creo que Sepultura es un espíritu libre. Creamos un Sepultura cada día. Y ahí reside la belleza de la vida. Eres libre de hacerlo. Nosotros no somos esclavos del pasado. Aprendemos del pasado para crear y construir un futuro mejor y vivir el presente con intensidad, tal y como lo hacemos. Así que estamos muy agradecidos por todo lo que le ha pasado a Sepultura, a nuestros fans. Y es increíble estar aquí ahora celebrando la forma en que lo hacemos, ya sabes. Así que esperamos que todos lo disfruten igual que nosotros.