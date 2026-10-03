Cutral Co suma 17 kilómetros de red de gas: más vecinos accederán al servicio

El programa de obras que apunta a llevar el gas natural a los hogares avanza en Cutral Co. En esta última etapa, se trabaja en la zona semirrural al nororeste del ejido, en la Colonia 2 de Abril. Este plan de contemplar los siete sectores que antes no estaban comprendidos en la zona urbana, tiene una cobertura cercana al 90 % de la ejecución anunciada.

De manera simultánea, al tendido troncal se agrega las conexiones secundarias que acerca el suministro a las viviendas.

Después de un recorrido que encabezó el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, en la Colonia 2 de Abril, que se ubica al noroeste de la Ruta 22, confirmó que el porcentaje de avance de obra es del 90 %. «Era el compromiso que teníamos cuando asumimos», dijo y agregó que «se está cambiando un troncal para mejorar la presión, fortalecer la infraestructura de servicios en la zona semirrural». Esta medida le aportará mayor presión al barrio Zani, que está al sur de la vía nacional.

En esta etapa se verán alcanzados por el tendido de gas 70 lotes y comprenden las manzanas 960 A y 960 B. Entre ambas se completará casi dos kilómetros lineales de cañería. Mientras que la semana anterior se empalmaron dos manzanas que contabilizan 1.800 metros lineales, según aportó el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico.

Las manzanas de Colonia 2 de Abril accederá al servicio de gas natural (Foto: Gentileza Municipalidad de Cutral Co)

De manera simultánea, hay sectores donde se ejecutan las líneas para la red cloacal. En aquellos casos que las familias no tengan los medios económicos para hacer la conexión a sus hogares, el municipio después de una encuesta que evalúa la situación social y avanza también en la colocación de la red domiciliaria.

En Cutral Co, los barrios semirrurales son siete: Monte Hermoso, Colonia 2 de Abril, Villa El Puestero, Filli Dei Sur, Filli Dei Norte, Colonia 21 de Septiembre y Cono de Seguridad. Ante el crecimiento de la urbanización hacia los diferentes puntos cardinales es que el municipio resolvió integrarlos al ejido municipal en 2023. Su incorporación fue aprobada por el Concejo Deliberante. A partir de ahí se comenzó con la dotación de los servicios esenciales.

Huo recorrido en el lugar para constatar el avance de la obra. (Foto: Gentileza Municipalidad de Cutral Co)

Como avanza el plan

Hasta antes de ejectuar en estas manzanas, se completaron un total de 11.270 metros lineales, distribuidos de la siguiente manera: En Monte Hermoso, se llegó a cinco manzanas y se completaron poco más de 5 kilómetros, entre ellas en las manzanas 1008 y 1014. En el barrio Progreso se realizaron las redes para nuee manzanas y 175 lotes.

Además, en el barrio Peñi Trapún, las familias lograron acceder a las conexiones domiciliarias, con los artefactos en funcionamiento. Las obras se llevan adelante con el aporte de fondos propios.