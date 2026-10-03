Chivito y trucha patagónica desde $20.500 el kilo en el Mercado Concentrador de Neuquén: a qué hora se puede comprar este sábado

La incorporación de estos productos busca ampliar la propuesta del Mercado y acercar a los consumidores alimentos neuquinos que no formaban parte de su oferta habitual

El Mercado Concentrador del Neuquén anunció el regreso de sus jornadas especiales de atención durante los sábados 3 y 10 de octubre, abriendo de 9 a 13 hs. La iniciativa surge tras el balance positivo de la experiencia realizada durante el mes de septiembre, la cual convocó a un importante caudal de vecinos y comerciantes de la región.

Esta medida busca afianzar una alternativa de compra de fin de semana en el predio ubicado sobre la Ruta 7. Junto con la apertura sabatina, la institución incorporó una propuesta gastronómica diferencial para los días viernes 2 y sábado 3 de octubre.

Para la jornada se sumó a la oferta habitual la venta directa de chivito criollo del Norte Neuquino y trucha patagónica. Ambos productos autóctonos, de amplia demanda en la zona, habitualmente no forman parte de las naves comerciales del mercado.

La comercialización de chivito criollo se realiza a través de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (CORDECC). La entidad puso a disposición unidades enteras congeladas a un valor fijo de $160.000, además de cortes fraccionados y envasados al vacío (cuarto delantero, cuarto trasero y costillar) a $20.500 el kilo. Asimismo, la oferta se complementó con frascos de escabeche artesanal de chivo y ajo elaborados en El Alamito a $20.000.

En lo que respecta a la oferta pesquera, la firma Salmon Trout estuvo a cargo de la provisión de filet de trucha premium congelado a $36.000 el kilo. De igual manera, se presentó la opción de filet de trucha ahumada en paquete cerrado a $26.000 la unidad. De esta forma, el mercado busca diversificar las opciones de origen neuquino para los consumidores de la Confluencia.

Esta incorporación temporal de alimentos regionales se integra al abastecimiento regular del predio. Los concurrentes pueden acceder a las naves habituales de frutas, verduras de estación, carnes, lácteos, fiambres, productos secos y artículos de almacén.

Cómo será la modalidad de compra durante el fin de semana

Durante la jornada del sábado, el predio mantiene su esquema operativo tradicional con atención tanto a comerciantes mayoristas como a familias e individuos. Los distintos puestos presentan mercadería al por mayor y, en casos específicos, fraccionada por kilo a precios diferenciados. La atención incluye el asesoramiento personalizado de los puesteros y la asistencia para el traslado de los bultos pesados hacia los vehículos.

Uno de los principales atractivos señalados por la administración del espacio radica en la experiencia directa de compra. Los visitantes tienen la posibilidad de recorrer las instalaciones, comparar calidades y constatar la frescura de los productos de estación antes de concretar la adquisición. Además, la totalidad de los puestos cuenta con diversos medios de pago electrónicos y en efectivo.

Mercado Concentrador de Neuquén. Foto: archivo

Con este esquema de atención de 9 a 13 hs, la feria del Mercado Concentrador busca consolidarse como un nodo de abastecimiento clave para la región durante los fines de semana. La propuesta combina la venta al por mayor habitual con el acceso simplificado para consumidores finales que buscan hacer rendir el presupuesto del hogar.

Desde el Mercado Concentrador destacaron la conveniencia de organizar compras comunitarias entre grupos de vecinos, familiares o compañeros de trabajo. Esta modalidad colectiva permite adquirir bultos cerrados a valores mayoristas para luego distribuir la mercadería entre los integrantes.

Según los relevamientos del organismo, las compras organizadas bajo este formato pueden generar un margen de ahorro sustancial para la economía familiar. En determinados rubros de la canasta alimentaria, la brecha de precios puede alcanzar hasta un 50% de descuento en comparación con las cadenas minoristas tradicionales.