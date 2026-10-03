IPROSS amplía la cobertura odontológica en 12 localidades de Río Negro: cuáles son

El convenio establece también la anulación del pago de "plus" o de cualquier arancel adicional que se cobre por fuera de lo acordado con los prestadores. Foto: gentileza.

La obra social Ipross amplió su cobertura odontológica en 12 localidades de Río Negro a partir de un nuevo convenio con entidades odontológicas de la provincia. El esquema suma prestaciones para adultos y establece una cobertura integral para niñas, niños y adolescentes de hasta 15 años.

La nueva modalidad alcanza a afiliados de Allen, Catriel, Choele Choel, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Roca, Huergo, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande, Villa Manzano y Villa Regina.

El convenio fue firmado por la presidenta de Ipross, Ivana Porro, y replica en estas localidades el esquema prestacional que ya funciona en Viedma, Carmen de Patagones y El Bolsón.

Qué prestaciones odontológicas incorpora IPROSS para adultos

Para los afiliados adultos, la cobertura incluye consultas generales, atención de urgencias, tratamientos de conducto, extracciones, obturaciones y operatoria dental por caries.

El nuevo esquema también actualiza los reintegros correspondientes a tratamientos de mayor complejidad, entre ellos ortodoncias y coronas.

La incorporación de estas prestaciones busca ampliar el acceso a la atención odontológica en las localidades donde residen los afiliados, de acuerdo con el nuevo convenio firmado por la obra social provincial.

Cobertura integral para menores de 15 años

En el caso de niñas, niños y adolescentes de hasta 15 años, el cambio contempla una cobertura odontológica integral.

Las prestaciones incluyen consultas de urgencia y acciones de prevención, como selladores de puntos y fisuras y topicaciones con flúor. También se contempla el tratamiento de caries y de piezas primarias con formocresol, junto con los estudios radiográficos correspondientes.

La cobertura se incorpora además al acompañamiento del Plan Materno Infantil.

Las autorizaciones se harán directamente en el consultorio

Uno de los principales cambios estará en la forma de gestionar las prácticas. A partir del nuevo esquema, las autorizaciones se realizarán de manera interna y digital en el propio consultorio, mediante el sistema de IPROSS.

De esta forma, los afiliados no tendrán que realizar el circuito de autorización por separado para acceder a las prestaciones contempladas en el convenio.

El coseguro también quedará registrado automáticamente en la cuenta corriente del afiliado y podrá cancelarse mediante el descuento habitual, del mismo modo que ocurre con las consultas médicas.

IPROSS elimina el pago de plus odontológico

El convenio establece también la anulación del pago de «plus» o de cualquier arancel adicional que se cobre por fuera de las condiciones acordadas con los prestadores.

La nueva modalidad busca simplificar los trámites, reducir los tiempos de gestión y facilitar el acceso a la atención odontológica en las propias localidades de residencia de los afiliados.