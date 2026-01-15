Avengers: Doomsday mostró por primera vez el encuentro entre Wakanda y los Cuatro Fantásticos

Marvel Studios estrenó un nuevo adelanto de “Avengers: Doomsday” y elevó la expectativa de los fans del Universo Cinematográfico

En las imágenes se puede ver por primera vez en pantalla el cruce entre Shuri (Letitia Wright) y La Mole (Ebon Moss-Bachrach), un momento que los seguidores venían reclamando desde hace tiempo.

Marvel lanzó un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday y confirmó el cruce más esperado

El avance también muestra a M’Baku (Winston Duke) junto a Ben Grimm, confirmando así la integración de los Cuatro Fantásticos en la narrativa principal del MCU.

La escena del tráiler deja claro que los héroes wakandianos y la primera familia de Marvel compartirán pantalla en el próximo gran evento cinematográfico del estudio.

Además, el videoclip confirma el regreso de Tenoch Huerta Mejía como Namor, fortaleciendo las conexiones entre Talokan, Wakanda y el resto del multiverso.

Este es el cuarto material promocional lanzado por Marvel para la película, luego de avances dedicados a Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor y el retorno de varios integrantes de los X-Men, entre ellos Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden.

Según informó Variety, la campaña incluirá más clips enfocados en distintos personajes, aunque no se sabe cuántos más aparecerán antes del estreno.

El estreno de “Avengers: Doomsday” está previsto para el 18 de diciembre de 2026, tras un retraso anunciado en mayo de 2025. Un año después, en diciembre de 2027, llegará “Avengers: Secret Wars”, con buena parte del elenco repitiendo participación.