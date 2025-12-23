Se conoció la fecha de estreno de “Avengers: Doomsday”: cuándo llega a los cines argentinos

La película será uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

Marvel Studios volvió a sacudir al universo del cine con un anuncio que rápidamente se replicó entre fanáticos y salas de todo el mundo. La próxima película de los Vengadores ya tiene fecha confirmada y marcará el regreso de una de las franquicias más taquilleras de la historia.

Marvel confirmó el día exacto y reavivó la expectativa global

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la confirmación se realizó desde la cuenta oficial de Marvel Studios. Allí se anunció que “Avengers: Doomsday” llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, sin adelantar detalles adicionales.

El estudio acompañó la publicación únicamente con el título del film y la fecha de estreno. La película se perfila como un punto central de la nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel. El proyecto se ubica luego de los hechos que redefinieron la saga tras “Avengers: Endgame”.

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales de Marvel Studios.

La noticia despertó una fuerte expectativa entre los seguidores y ahora crecen las especulaciones sobre el alcance del conflicto que se desarrollará en la pantalla grande.

Vuelve el equipo más poderoso, «Avengers: Doomsday”

Si bien Marvel mantiene su habitual hermetismo, la confirmación de la fecha volvió a poner en agenda el futuro del MCU. También reactivó el interés por conocer cómo se conectará esta entrega con las producciones más recientes.

Por último, con este anuncio, Marvel Studios volvió a marcar el pulso del calendario cinematográfico internacional. “Avengers: Doomsday” quedó así señalada como una de las principales apuestas del estudio para el año 2026.