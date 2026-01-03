De qué trata “Wonder Man“, la nueva serie de Marvel Studios

Disney + acaba de presentar a “Wonder Man”, el nuevo integrante del Marvel Cinematic Universe, quien formará parte de una comedia superheroica alejado del mundo heroico de Los Vengadores.

El nuevo proyecto de Marvel se estrenará el próximo 28 de enero en Disney Plus y tendrá un total de 8 capítulos.

La nueva serie del MCU, que será un anticipo de la esperada Avengers: Doomsday, promete entretener a los fanáticos con una nueva propuesta: la fatiga de las películas de héroes, pero con un toque de humor e ironía.

De qué trata el nuevo tráiler de Wonder Man

En las primeras imágenes de la serie, se puede ver a Simon Williams (interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II), un actor en el universo Marvel intentando conseguir el papel de Wonder Man.

En un guiño irónico sobre la industria de cine, Ben Kingsley vuelve a aparecer en el MCU como Trevor Slattery, un actor fallido – el «falso Mandarín» de Iron Man 3 y Shang-Chi – que será quien “brinde ayuda” al protagonista en la serie.

El conflicto se da en que el protagonista, al igual que el papel que logra obtener, también tiene superpoderes.

Algo que al principio suena como positivo, se convierte en todo lo contrario, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra Simon: un mundo donde los “individuos con poderes” son investigados por el Gobierno y son considerados como una “gran amenaza”.

