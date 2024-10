«Beatle 64», un documental de Scorsese que recuerda a los cuatro de Liverpool enamorando a América

No hace falta decir quienes son los cuatro de Liverpool. The Beatles es una marca musical que se grabó a fuego el corazón de varias generaciones. Sobre Jhon, Paul, George y Ringo se escribió, se filmó y se investigó hasta no poder más. Pero siempre se puede más. Ahora, el reconocido y talentoso director de cine. Martín Scorsese, regresa a escena en su faceta de productor con «Beatles 64», un documental que recrea la primera visita de la mítica banda a los Estados Unidos. Se estrenará en a fines de noviembre por la plataforma Disney+. La dirección estuvo a cargo de David Tedeschi.

No es menor el dato que esta historia se centre justo en ese momento de eterna carrera de los «chicos de Liverpool». Por aquellos años, lo que podía denominarse «rock inglés» no tenía «mucha cabida» en otros continentes por fuera de Europa. Pero este cuarteto, logró romper con todos los estereotipos de la época.

Con producción de Scorsese y dirección de David Tedeschi, el documental reflejará la llegada de The Beatles a Norteamérica. El material tendrá imágenes inéditas y entrevistas a Paul McCartney y Ringo Starr, lo que dará un plus a una banda que no ha perdido vigencia.

En 1964 los cuatro de Liverpool realizaron presentaciones históricas en el reconocido show de Ed Sullivan. Una de las entrevistas fue vista por más de 73 millones de personas en diferentes partes del mundo. Algo más grande de lo que ya estaba provocando esta banda se venia hacia adelante. Según un comunicado que se difunidó por el mundo, «Beatles 64» mostrará el detrás de escena de aquella visita y cómo cada uno de los integrantes vivió la fama. Según adelantaron, habrá imágenes inéditas de Paul y Ringo que permanecieron a resguardo hasta ahora. Una fecha tentativa del estreno del documenta será el 19 de noviembre.

Si te preguntas por qué Sorsese puso el lente de su cámara en ese momento histórico de la banda, podríamos empezar mencionando que a partir de esa llegada a conquistar un territorio no muy adepto al rock inglés, se comenzó a hablar de la «Beatlemanía», término que aún hoy persiste entre los melómanos de todo el planeta.

Por esos tiempos, la banda había lanzado un año antes, su disco «Please, please me», del cual su primer hit fue «Love me do» que hizo deliberar a millones de personas. Fue en ese momento en la mirada empresaria del manager Brian Epstein, comenzó a vislumbrar que había que cruzar «el charco» y conquistar el continente americano. Y no se equivocó.

Fueron tres presentaciones en vivo en el programa del reconocido conductor norteamericano. Dos fueron en vivo y una grabada y ya habían logrado pisar firme el suelo norteamericano.

Y si eso no es suficiente para los fanáticos y nostálgicos de Jhon, Paul, George y Rindo, hay un plus que más que plus es una gran noticia. En noviembre se editaran seis discos de la banda en formato vinilo en una colección titulada «The Beatles: 1964 U.S. Albums in Mono» que incluye «Meet The Beatles», «The Beatles Second Album, «A Hard Day´s NIgaht», «Something New», The Beatle Story», «Beatle 65» y «The Early Beatles»,

Ya más no se puede pedir, excepto para los fanáticos, un poco de paciencia para llegar a fines de noviembre para disfrutar de estas dos joyas de la historia fundamental del rock nacional. Siempre se escucha por ahí que The Beatles y The Rolling Stones, son la piedra fundamental del género mundial. Se puede debatir, pero lo cierto es que «Beatles 64» es una producción que no hay que perderse.