Asfalto y pluviales en Neuquén capital: las obras en Villa Ceferino terminarán en diciembre, antes de lo previsto

El intendente Mariano Gaido y el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, revisaron los planos de la obra. (Foto: gentileza)

La Municipalidad de Neuquén avanza con un plan integral de obras en el barrio Villa Ceferino, que dotará de pavimento a la totalidad de sus calles y que se prevé que finalice en diciembre. El ritmo de trabajo de la empresa contratista, de origen neuquino, superó las previsiones oficiales: el plazo original establecía la finalización de todos los trabajos para febrero del próximo año.

«Una inversión de 11.000 millones de pesos, fondos propios, fondos de la Municipalidad, del superávit, además demostrando que los neuquinos somos eficientes y también a la neuquina», destacó el intendente Mariano Gaido, que confirmó el nuevo cronograma: «En el mes de diciembre va a estar para inaugurarse acá en Villa Ceferino todas las obras». A su vez, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que en el barrio, «por las pendientes y por la geografía que tiene, la cuestión pluvial es un tema central«.

Desagües pluviales, la prioridad para evitar nuevas inundaciones

Las obras buscan saldar una deuda histórica en materia hídrica. En el barrio todavía se recuerdan los daños sufridos durante las intensas lluvias de 2010 y 2014.

Para evitar que esos anegamientos se repitan, los trabajos comenzaron por las redes subterráneas. El sistema de drenaje es el paso previo antes de volcar el asfalto y garantiza la durabilidad de las calzadas. «Llevando adelante una inversión muy importante, primero en pluviales, como el caso de Cipolletti», explicó Gaido sobre el orden de prioridades.

Mariano Gaido y Alejandro Nicola analizan el plan de intervención integral que dotará de pavimento a 150 cuadras del barrio. (Foto: Gentileza)

Sobre la calle Cipolletti se instala un caño de un metro de diámetro, que funcionará como colector principal del agua que desciende por las calles del barrio ante futuras tormentas.

150 cuadras, hormigón y asfalto según la pendiente

El proyecto abarca 150 cuadras para alcanzar el 100% de asfalto en el barrio. La intervención se diseñó por etapas, para mantener el orden en el espacio público y afectar lo menos posible el tránsito.

Nicola detalló que actualmente se ejecutan 88 cuadras en un primer tramo de alta complejidad estructural, y que luego se avanzará con las 60 restantes.

La geografía de Villa Ceferino, con pendientes pronunciadas y desniveles, exige soluciones específicas para cada sector. «Es una obra que implica en algunos casos construir muros para contener los desniveles«, precisó el funcionario.

Por eso el material varía según la inclinación de cada calle: las de mayor pendiente reciben pavimento de hormigón armado, mientras que en las más llanas se aplica asfalto flexible convencional.

La palabra de los vecinos

La presidenta de la comisión vecinal, Andrea Traipe, acompañó el recorrido y valoró que el municipio mantenga canales de diálogo directos con las instituciones del barrio. «Estamos muy felices acá por la decisión del intendente Mariano Gaido de escuchar el reclamo de los vecinos», celebró.